O Grêmio se reapresentou e treinou visando o duelo de sábado diante do Flamengo pelo Brasileirão

Depois de empatar em 3 a 3 com a Chapecoense, na Arena, na noite de segunda-feira (5), o plantel gremista se reapresentou na tarde desta terça (6), no CT Luiz Carvalho.

Sem jogo no meio de semana, o técnico Renato Portaluppi terá quatro dias para trabalhar visando o duelo diante do Flamengo, no próximo sábado (10), no Maracanã, também pelo Brasileiro. A tendência é que seja colocada em campo uma equipe alternativa, já que, na quarta (14), começa o confronto de mata-mata com o Athletico-PR pelas semifinais da Copa do Brasil.

Como normalmente ocorre após os jogos, os atletas que começaram a partida contra a Chape realizaram apenas um trabalho regenerativo no vestiário.

Os demais, com a presença de alguns jogadores da transição, fizeram um treino coletivo sob a orientação de Renato. Um dos times, que pode até ser o principal contra o Flamengo, teve Júlio César, Galhardo, Paulo Miranda, David Braz e Capixaba; Darlan e Thaciano; Tardelli, Luan e Pepê; Luciano.

Sem Rômulo, que por questão contratual não pode enfrentar o clube carioca, o tradicional 4-2-3-1 variou bastante para 4-4-2, com Tardelli mais avançado ao lado de Luciano, que pode fazer sua estreia. Na outra equipe, o destaque foi o atacante Ferreira, que vem despontando no grupo de transição.

O volante Michel, retornando de lesão, correu em volta do gramado.

Seleção Sub-17

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nova lista de convocados para a Seleção Brasileira Sub-17. Entre os nomes chamados estão novamente o meia Pedro Lucas e o volante Diego Rosa.

Diego Rosa já é figurinha carimbada nas convocações, já tendo disputado os sul-americanos pela Sub-15, em 2017, e pela Sub-17, este ano. Pedro Lucas recebeu sua segunda convocação. Ambos estão cotados para defender o país no Mundial da categoria, que será disputado no Brasil, em outubro.

