O Grêmio superou o Criciúma em jogo-treino em Porto Alegre

O Grêmio venceu o Criciúma por 2 a 1 em jogo-treino realizado na tarde desta sexta-feira (5) no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Os gols do Tricolor foram anotados por Alisson e André, ambos na segunda etapa da atividade. O Tigre descontou com o zagueiro Sandro, de cabeça.

Antes de retornar aos campeonatos do segundo semestre, o Grêmio ainda irá realizar um jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas Profissionais do RS neste sábado (6) pela manhã. A atividade será voltada, principalmente, aos jogadores que não atuaram contra o Criciúma na tarde desta sexta.

O técnico Renato Portaluppi começou o treinamento com Paulo Victor; Leonardo Gomes, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Diego Tardelli, Pepê e Luan.

O primeiro tempo mostrou muita solidez defensiva de ambas equipes, que pouco chegaram ao gol adversário, embora tenham apresentado uma movimentação intensa no meio-campo. Na segunda etapa, o Grêmio começou pressionando e abriu o placar logo aos sete minutos com bela finalização de perna esquerda do atacante Alisson. No decorrer do jogo entraram David Braz, Jean Pyerre e André nos lugares de Kannemann, Luan e Tardelli.

O empate do Criciúma veio em jogada aérea. Após cruzamento da esquerda, o goleiro gremista afastou mal e a bola se ofereceu para o zagueiro Sandro empurrar para o gol Tricolor. Na sequência o atacante André deixou o dele, aproveitando rebote do goleiro Bruno Grassi em finalização do lateral Leonardo Gomes.

Deixe seu comentário: