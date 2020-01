Esporte O grupo do Inter tem um fim de semana de treinos físicos e técnicos intensos

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2020

Trabalhos com bola têm sido constantes sob o comando de Eduardo Coudet. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Dando sequência à programação de sua pré-temporada de 2020, o Inter teve nesse sábado o quarto dia de trabalhos físicos e técnicos desde a reapresentação do elenco, na quarta-feira. As atividades foram realizadas durante a manhã e tarde, começando por exercícios na academia do clube. Em seguida, os atletas correram no gramado do Parque Gigante.

À tarde, foi a vez de um treino com bola, fechado à imprensa. O comandante argentino Eduardo Coudet, que tem dedicado especial atenção a esse tipo de movimentação e, orientou uma atividade em campo reduzido, marcada por muita intensidade e passes rápidos.

O atacante peruano Paolo Guerrero, que vinha fazendo apenas trabalhos específicos nos últimos dias, entrou na fase de testes iniciais da pré-temporada, além de corridas ao redor do gramado.

Para fechar a sessão, a equipe ainda foi submetida a mais atividades em campo. Coudet e sua comissão orientaram diversos exercícios técnicos e específicios para os jogadores, que retornam ao estádio Beira-Rio na manhã deste domingo para mais uma rodada de trabalho.

Um levantamento feito pelo site de buscas Google aponta que o Inter foi o clube de futebol brasileiro mais pesquisado (8%) pelos internautas de todo o mundo durante a temporada de 2019, perdendo apenas para o Flamengo (27%). Em terceiro lugar aparece o Grêmio (7%). Já na quarta e quinta colocações aparecem Corinthians e Palmeiras (6%).

Para elaborar a lista, a gigante da informática levou em consideração todas as consultas, bem como “cliques” em notícias sobre contratações, resultados de jogos e outros assuntos relacionados ao clube durante a temporada de 2019 na plataforma.

Na “lanterna” constam cinco equipes a Série A e uma da Série B, todas com 1%: Bahia, Avaí-SC, Ceará, Goiás, Vitória-BA (Segundona) e Fortaleza-CE.

(Marcello Campos)

