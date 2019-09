O Inter decidirá a final da Copa do Brasil no Beira-Rio

A decisão do campeão da Copa do Brasil será em Porto Alegre. Em sorteio realizado nesta quinta-feira (5), na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, ficou definido que o primeiro enfrentamento entre Athletico-PR e Inter ocorrerá na Arena da Baixada, na próxima quarta (11). O jogo de volta está marcado para o dia 18, no estádio Beira-Rio.

A noite de quarta-feira (4) marcou a vitória e a conquista do Furacão e do Colorado à grande final. Em Curitiba, o Atlhetico conseguiu devolver o mesmo placar de ida de 2 a 0, contra o Grêmio, na Arena. Nikão e Marco Rubén marcaram os gols. A vaga foi decidida nos pênaltis, e a cobrança desperdiçada pelo atacante gremista Pepê decretou a desclassificação gremista.

Na mesma noite, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Inter e Cruzeiro entraram em campo para o confronto em busca da segunda vaga. O Colorado já tinha a vantagem por ter vencido, por 1 a 0, o primeiro jogo no Mineirão e confirmou a ida para a final a decisão após 10 anos com o placar de 3 a 0. Guerrero (duas vezes) e Edenilson marcaram para o time gaúcho.

Ingressos

A venda de ingressos para a final no Beira-Rio já começam nesta sexta-feira (6), e os valores das entradas já estão definidos.

Para área Coração do Gigante, os ingressos já poderão ser garantidos a partir das 10h, pelo site, conforme disponibilidade. Os valores variam entre R$ 50 e R$ 300.

Sub-17

O time Juvenil do Inter lutou até o final, mas acabou eliminado da Copa do Brasil Sub-17 na tarde desta quinta, após empate em 1 a 1 com o Fluminense, em duelo disputado no Campo do SESC. Praxedes anotou para o Inter, enquanto João Batista fez para os cariocas. Como venceram o jogo de ida por 1 a 0, os visitantes ficaram com a vaga nas semifinais.

