9 de janeiro de 2020

Atleta argentino foi apresentado oficialmente nessa quinta-feira e já trabalhou no CT. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Em seu segundo dia de trabalho da pré-temporada de 2020, nessa quente quinta-feira o grupo do Inter trabalhou com bola pela primeira vez desde a chegada do comandante argentino Eduardo Coudet. As atividades foram divididas em dois turnos, com testes e avaliações clínicas, físicas e técnicas. Dentre os destaques, as presenças do volante argentino Musto e do meia Thiago Galhardo, recém-contratados.

A comissão realizou exercícios na academia, separando o grupo de atletas em dois e depois foi ao campo para dar sequência aos treinos. Já no gramado do Parque Gigante, Coudet acompanhou os preparadores físicos na orientação de um circuíto formado por quatro trabalhos diferentes, valorizando aspectos físicos e técnicos.

“A comissão exigiu muita intensidade dos atletas, que foram ao limite em campo, neste dia que foi de dois turnos de treinamentos”, ressaltou o site oficial colorado. “Já a segunda parte, realizada à tarde, foi de mais testes físicos na parte interna do centro de treinamentos, além de corridas no campo.”

Musto

Apresentado oficialmente nessa quinta-feira, o volante Musto (que assinou um contrato de empréstimo até o final desta temporada), recebeu o uniforme do Inter e falou as primeiras palavras como atleta a serviço do clube. “Esta é uma instituição muito grande”, declarou. “Era importante, para mim, voltar a sentir a adrenalina que se sente aqui. Sei que o Inter é gigante e estou muito feliz em receber essa oportunidade.”

Já o meia Thiago Galhardo deve ser apresentado nesta sexta-feira, enquanto o lateral-direito Rodinei tem desembarque previsto em Porto Alegre neste sábado. Ele está de férias, após integrar o elenco do Flamengo que obteve o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores da América e o vice-campeonato mundial de clubes da Fifa (Federação Internacional de Futebol), em dezembro.

