O Inter inicia a disputa com o Caxias por uma vaga na final do Gauchão

O Inter inicia, neste domingo (31), a disputa por uma vaga na final do Estadual. O Colorado enfrenta o Caxias às 16h, no estádio Centenário em Caxias do Sul, pela partida de ida.

A preparação chegou ao final na manhã deste sábado (30), com um treinamento fechado no estádio Beira-Rio. O técnico Odair Hellmann optou pela privacidade para definir a equipe no treinamento tático realizado no Gigante.

O treinador deve mandar a campo um time diferente do que iniciou a última partida contra no Novo Hamburgo. Uma das novidades pode ser o meio-campista Patrick, recuperado de lesão, o jogador está à disposição da comissão técnica.

Após o treinamento, Rithely concedeu entrevista coletiva no CT. O jogador que não atuou ano passado pelo Colorado, pode realizar o seu quinto jogo nesta temporada, diante da equipe da serra. O camisa 16 falou da expectativa para o início das semifinais do Gauchão. “Sabemos da dificuldade que será o jogo, mas temos que ir lá e fazer o nosso melhor. Temos um grupo qualificado justamente para isso”, afirmou.

O Inter busca o resultado positivo na primeira partida para trazer vantagem para o duelo em casa. O confronto da volta está marcado para sábado (6), às 16h30min, no Beira-Rio, no aniversário de 50 anos do estádio.

Sub-17

A equipe Juvenil bateu o Progresso por 2 a 0 na manhã deste sábado, em amistoso preparatório para o Campeonato Estadual, disputado no CT de Alvorada. Tavares e Estevão marcaram os gols da vitória.

O Sub-17 volta a campo na próxima sexta-feira (5) para enfrentar o Caxias em mais um amistoso no CT de Alvorada.

O técnico Gabriel Carvalho mandou a campo os seguintes jogadores: Anthoni (Lorenzo), Bernardo (Ruan), João Pedro, João Félix (Luis Rodrigo) e Vidmar (Roger); Carlos (Robson), Igor (Pedro Henrique), Praxedes e Alisson (Maranhão); Estevão e Tavares (Vinicius).

Deixe seu comentário: