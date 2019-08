O Inter inicia, nesta quarta, a disputa das quartas de final da Libertadores com o Flamengo

Inter e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira (21), às 21h30min, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pelo confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América.

Na manhã desta terça-feira (20), o técnico colorado, Odair Hellmann, comandou o último treinamento da equipe antes de viajar ao Rio de Janeiro. Assim como aconteceu no dia anterior, os portões do estádio Beira-Rio foram fechados para a imprensa e o treinador optou pela privacidade para realizar os últimos ajustes antes do confronto decisivo. A escalação para o duelo será divulgada somente minutos antes da bola rolar no Maracanã.

Antes do treino desta terça, o zagueiro Victor Cuesta concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT Parque Gigante. A dupla de zaga do Colorado formada pelo argentino e por Rodrigo Moledo não sofre gols há cinco jogos.

O defensor falou sobre esse momento e a importância do duelo desta quarta. “Vamos tentar fazer um grande jogo e vencer o Flamengo, sempre os respeitando. O estádio estará cheio, jogo difícil, mas temos que fazer o que a gente vem fazendo nessa Libertadores, porque estamos no caminho certo”, afirmou.

Novo patrocinador

A torcida do Internacional verá, a partir desta quarta, uma novidade na camisa colorada. Sonda Supermercados, do empresário e colorado, Delcir Sonda, terá sua marca estampada na camisa de jogo. A parceria é válida até dezembro deste ano.

“Sonda achou meios de seguir investindo no seu clube, agora por meio de um patrocínio na camisa. Somos muito gratos pela confiança que ele tem depositado na nossa gestão”, comemora o presidente Marcelo Medeiros.

Colorado desde a infância, no início do século XXI o investidor criou a DIS, braço esportivo de seu negócio, nomeada em referência as suas iniciais. A partir dela, o torcedor e sócio se tornou um parceiro do Internacional, ajudando o Clube em diversas negociações ao longo das últimas décadas.

Kléber, lateral-esquerdo campeão da América; Charles Aránguiz, meio-campista da seleção chilena, bicampeão gaúcho; Nilmar, em seu retorno no ano de 2007; e D’Alessandro, um dos maiores ídolos da história alvirrubra; são exemplos de atletas que desembarcaram no Beira-Rio graças ao auxílio de Sonda.

Convocações

As gurias coloradas Bruna Benites, zagueira, e Fabi Simões, lateral-direita, foram convocadas para a Seleção Brasileira Feminina que disputará o Torneio Uber Internacional de Futebol Feminino de Seleções.

A competição, que terá como sede o Estádio do Pacaembu, em São Paulo, acontece nos dias 29 de agosto e 1º de setembro, e terá Argentina, Brasil, Chile e Costa Rica como participantes.

Na primeira data, ocorrem as semifinais: Brasil x Argentina e Costa Rica x Chile. Já no dia inaugural de setembro serão disputados o terceiro lugar e a grande decisão.

