O Inter iniciou a preparação para o seu primeiro jogo em casa pelo Gauchão

Após a vitória por 1 a 0 diante do São Luiz, em Ijuí, no domingo (20), o Inter já inicia a sua preparação para o próximo jogo no Campeonato Gaúcho. O Colorado tem pela frente o primeiro duelo em casa na temporada. O adversário da vez é o Pelotas, nesta quinta-feira (24), às 21h15min.

A delegação colorada chegou a Porto Alegre na manhã desta segunda-feira (21). No turno da tarde, a equipe voltou a treinar no CT Parque Gigante. Os atletas que atuaram em Ijuí ganharam o dia de folga, enquanto o restante do grupo treinou forte visando ao confronto de quinta.

O técnico Odair Hellmann comandou uma atividade tática de 11 contra 11 projetando o próximo desafio no Estadual.

Antes do treinamento, o atacante William Pottker concedeu entrevista coletiva no CT e falou sobre a sequência da temporada. “A chave do sucesso para qualquer equipe é o trabalho. Temos que manter a humildade e melhorar a cada dia para alcançarmos nossos objetivos e o primeiro é ser campeão do Gauchão”, afirmou o camisa 99. Agora, o Colorado volta a treinar na tarde desta terça-feira (22).

Amistosos

Os Grupos Especiais Sub-11 e Sub-12 disputaram amistosos contra Inter de Milão (Itália) e Paris Saint-Germain (França) nesta segunda, no Campo do SESC, em Porto Alegre. No primeiro jogo do dia, o Sub-11, treinado por André Rosa, bateu os italianos por 2 a 1, com gols de Yago e Vaghetti.

Mais tarde, foi a vez do Sub-12, comandado por Caetano Ramos, enfrentar os franceses. No tempo norMal, empate em 2 a 2, com Guilherme Azeredo e Vinicius marcando para o Celeiro de Ases. Nos pênaltis, o Colorado levou a melhor por 7 a 6.

