O Inter iniciou a sua preparação para o jogo contra o Nacional pela Libertadores com um treino fechado

Após ter o domingo (28) de folga, o elenco do Inter se reapresentou nesta segunda-feira (29) dando início a preparação para encarar o Nacional. Para a decisão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, o técnico Odair Hellmann inciou os trabalhos com portões fechados, no estádio Beira-Rio.

Com praticamente todos os jogadores à disposição, com exceção de Rodrigo Dourado, que se recupera de um problema no joelho, o comandante colorado não terá problemas para a escalação. Sem o volante, Rodrigo Lindoso segue como titular.

A dúvida na escalação fica na lateral-direita. Recuperado de lesão, Zeca, que esteve em campo no final de semana contra o Ceará, fica à disposição e entra na disputa com Bruno, pela titularidade.

Com o placar de 1 a 0, conquistado no jogo de ida, o Colorado precisa de um empate simples para seguir adiante no torneio continental. Para isso, o time contará com o fator casa, que vem fazendo a diferença.

Após o trabalho, o meio-campista Patrick, que nesta segunda completou 27 anos, concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT, agradeceu aos parabéns e falou sobre o elo entre time e torcida nos jogos em casa.

“Começamos a construir desde o ano passado. Conseguimos criar essa identidade, é prazeroso. Essa união da torcida com os jogadores dentro de campo tem dado bom resultado”, afirmou o aniversariante.

Como presente de aniversário, o jogador quer a classificação às quartas de final da Libertadores.

“Primeiramente, temos que entrar concentrados no jogo. Tem que tirar da cabeça essa vantagem do empate. Temos que fazer nosso jogo. Vamos jogar para vencer. A equipe do Nacional tem a característica de marcação aguerrida. Temos que igualar essa vontade, essa disposição pela bola. E continuar fazendo o que temos feito dentro do Beira-Rio”, destacou Patrick.

Expectativa de recorde de público

Todos os ingressos destinados para a partida contra os uruguaios foram adquiridos pelos colorados. A expectativa é de 47 mil torcedores, que pode bater novo recorde de público. O último recorde do Beira-Rio é da partida contra o River Plate, também pela Libertadores. Na ocasião, 47.012 torcedores estiveram presentes.

Programação

Nesta terça-feira (30), o time ainda realiza um último treinamento antes da decisão. A atividade esta marcada para 15h30min. Na quarta-feira (31), às 19h15min, Inter e Nacional protagonizam a decisão por uma vaga às quartas de final da Libertadores.

