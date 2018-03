O Inter retoma nesta segunda os preparativos para a reta final da fase classificatória do Gauchão

Em um fim-de-semana sem jogos para o Inter, a manhã desse sábado para os atletas do clube foi de trabalhos técnicos no centro de treinamentos do Parque Gigante, no complexo do estádio Beira-Rio. Sob o comando de Odair Hellmann, titulares e reservas participaram de uma atividade de dois-toques em campo reduzido. Já o domingo será de repouso, com retomada dos preparativos na manhã de segunda-feira.

Líder do Campeonato Gaúcho, com 17 pontos, o Colorado voltará aos gramados às 19h30min de quarta-feira, em Gravataí, pela fase classificatória do regional. O adversário é o Cruzeiro-POA, décimo (antepenúltimo) colocado na tabela, com apenas oito pontos, e que na sexta-feira foi goleado por 4 a 1 pelo São Luiz em Ijuí.

No próximo domingo, será a vez de receber em casa o primeiro Grenal do ano. O clássico está marcado para as 11h da manhã, mas a FGF (Federação Gaúcha de Futebol) poderá alterar o horário para as 16h. A última vez em que a Dupla se enfrentou foi há mais de um ano, na tarde de 4 de março de 2017, também pelo Gauchão. Na ocasião, o Saci – ainsa sob o comando de Antônio Carlos Zago, empatou em 2 a 2 com o Tricolor na Arena.

Copa do Brasil

A agenda do Inter estará movimentada pelas próximas semanas. Na noite de 14 de março (quarta-feira), a equipe de D’Alessandro e companhia volta a encarar o Cianorte, no duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Dessa vez, o jogo será fora de casa.

Vencedor do primeiro primeiro confronto por 2 a 0 (em Porto Alegre, na quinta-feira passada), o time da avenida Padre Cacique pode perder por até um gol de diferença que, mesmo assim, garantirá a classificação para as oitavas-de-final – o adversário será definido por sorteio pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

