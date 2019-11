O Inter se reapresentou e iniciou a sua semana de treinamentos

A semana colorada de treinamentos se deu início na tarde desta terça-feira (12) no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. O técnico Zé Ricardo terá, no comando da equipe, a primeira semana livre para treinamentos mirando o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro.

No domingo (17), o Inter vai até São Paulo para enfrentar o Corinthians, às 18h, na Arena do time paulista, pela 33ª rodada. Este será um confronto direto na tabela de classificação, já que os dois clubes lutam por uma vaga na Copa Libertadores da América do próximo ano.

O primeiro treino da semana foi dividido em duas partes: enquanto os jogadores que atuaram na vitória contra o Fluminense ficaram na academia realizando atividades físicas e regenerativas e depois um exercício mais leve no campo, o restante do grupo fez um trabalho técnico no gramado sob comando da comissão técnica. Zé Ricardo comandou treinamento de posse de bola, exigindo troca de passes rápidos e muita intensidade da equipe. Depois, dividiu o grupo em três times e revezou o enfrentamento entre eles.

Após os trabalhos, o meio-campista Edenilson concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT Parque Gigante. O camisa 8 falou sobre a semana cheia de preparação e projetou o desafio contra seu ex-clube.

“Todos os jogos são importantes. Mas esse pela tabela é um confronto direto, muito difícil. É um campo muito difícil de jogar. Temos que entrar ligado, focado, respeitar o Corinthians, mas vamos buscar a vitória”, afirmou.

O grupo colorado volta a treinar na manhã desta quarta-feira (13), dando sequência à preparação para o desafio do fim de semana.

D’Alessandro

O meio-campista D’Alessandro, conhecido por suas ações dentro e fora das quatro linhas, recebeu mais uma honraria na tarde desta terça, no CT Parque Gigante. O camisa 10 recebeu das mãos do Comandante do 1º BPM, Tenente Coronel Leandro Oliveira da Luz, a comenda e diploma de amigo do “Batalhão de Ferro”, devido aos 127 anos da unidade mais antiga da Brigada Militar.