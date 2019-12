Esporte O Inter venceu o Botafogo por 1 a 0 e se mantém na briga pela Libertadores

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2019

Com a vitória, o Inter chegou aos 54 pontos. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter visitou o Botafogo na noite deste sábado (30), para a disputa de partida da 36ª rodada do Brasileirão. Iniciado às 19h, o confronto, disputado no Engenhão, teve o 1 a 0 para Colorado como placar final, gol de Paolo Guerrero. Com o resultado, o time gaúcho chega aos 54 pontos no campeonato, subindo, momentaneamente, para a 7ª colocação no Campeonato.

Os primeiros 45 minutos de partida estiveram extremamente movimentados, apresentando duas equipes que, mesmo de estilos distintos, conseguiram criar boas oportunidades. Apostando em escapes rápidos pelas pontas, o Botafogo chegou perto de abrir o placar em duas jogadas parecidas.

Na primeira, Lomba salvou o Inter, enquanto a outra esbarrou no travessão. Mas as chances dos mandantes pararam por aí, enquanto o Colorado seguiu crescendo. O último terço da etapa inicial, inclusive, teve o Inter como senhor do jogo, paciencioso para rodar a bola e preciso para armar suas infiltrações. Nenhum dos times, contudo, conseguiu abrir o marcador, e o zero seguiu imperante quando da descida para os vestiários.

Se a primeira etapa foi de equilíbrio nas ações – pelo menos em sua maior parte -, o segundo tempo foi de domínio colorado. Os dois cartões amarelos recebidos pela atordoada zaga carioca antes em 10 minutos, comprovam.

Ao mesmo tempo que a defesa da casa pecava pelo excesso de faltas, Gatito operava milagres em sua meta, suficientes para retardar o gol do Inter. Guerrero, Neilton e até mesmo Cuesta esbarraram na atuação do goleiro alvinegro.

Aos 38 do segundo tempo, entretanto, o que parecia inevitável se confirmou. Após ser travado pela marcação na primeira tentativa, Guerrero mandou de canhota chute forte, rasteiro, não defendido pelo arqueiro paraguaio.

Superado o duelo diante dos cariocas, o Colorado agora entra na última semana da temporada. Restam dois confrontos por serem disputados pelo time no Brasileirão, o primeiro diante do São Paulo, na próxima quarta-feira (4), às 21h30min, e o último marcado para o domingo que vem (8), às 16h, no Beira-Rio, frente ao Atlético-MG.

Ficha técnica

Botafogo: Gatito Fernández; Fernando (Marcinho), Joel Carli, Marcelo Benevenuto e Yuri; Cícero (Jean), João Paulo e Alex Santana (Léo Valencia); Luiz Fernando, Diego Souza e Rhuan. Técnico: Alberto Valentim.

Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson e Neilton (Nico López); Guilherme Parede (Wellington Silva), Paolo Guerrero e Patrick (Nonato). Técnico: Zé Ricardo.

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques (PR), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

VAR (árbitro de vídeo): Wagner Reway (PB).

