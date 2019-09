No Beira-Rio, o Inter venceu o Botafogo por 3 a 2 pelo Brasileirão

Após o revés sofrido na Libertadores no meio da semana, o Inter recebeu o Botafogo no Beira-Rio, na noite deste sábado (31), pela 17ª rodada do Brasileirão. Melhor para os colorados, que venceram o jogo por 3 a 2. Os gols foram marcados por Rodrigo Lindoso, Edenilson e Nico López para o time gaúcho, e Diego Souza e Marcinho anotaram para o visitante.

Com a vitória, o Colorado chegou aos 27 pontos e está na 7ª colocação do campeonato.

Primeiro tempo

Aproveitando que o jogo era em seus domínios, o Inter, tratou de logo pressionar o Botafogo. Guerrero teve boa tentativa no minuto inicial, finalizando colocado, mas errando o alvo. Aos 15, Nico López, que estava há 24 jogos sem balançar as redes, obrigou o goleiro Gatito Fernández a fazer uma boa defesa em dois tempos, sete minutos depois Edenilson fez o arqueiro alvinegro se esticar todo. Os comandados de Eduardo Barroca foram efetivos somente aos 36, quando Luiz Fernando acertou o travessão.

Aos 43 minutos do primeiro tempo, Rodrigo Lindoso, ex-jogador do Botafogo e, atualmente, uma peça importante no meio de campo colorado, abriu o placar em Porto Alegre, após lance criado por Rafael Sobis.

Segundo tempo

A primeira metade da etapa complementar foi bastante agitada. Logo aos sete minutos, o Inter ampliou o marcador com Edenilson aproveitando linda jogada do uruguaio Nico López. Dois minutos depois, o Botafogo chegou a marcar com Alex Santana, mas após consulta do árbitro ao VAR (árbitro de vídeo), o gol foi anulado em razão de um toque de mão de Fernando na origem do lance. Aos 16, o Alvinegro diminuiu com Diego Souza. O jogador ainda foi punido com um cartão amarelo durante a comemoração, por, segundo o juiz, ter provocando a torcida colorada.

Aos 37 do segundo tempo, Nico López fez o terceiro para os gaúchos, voltando a marcar depois de 1.843 minutos. No último lance da partida, Marcinho descontou para o Botafogo, mas a vitória do Internacional por 3 a 2 se confirmou.

O próximo jogo do Inter na competição nacional será contra o São Paulo, em Porto Alegre, no próximo sábado (7). No meio da semana, no entanto, o time comandado por Odair Hellmann enfrenta o Cruzeiro pela partida de volta das semifinais da Copa do Brasil. No primeiro confronto, os colorados venceram a Raposa por 1 a 0 em Belo Horizonte (MG).

Ficha técnica

Internacional: Marcelo Lomba; Zeca, Moledo, Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson (Nonato), Patrick, Rafael Sobis (Wellington Silva) e Nico López (D’Alessandro); Paolo Guerrero. Técnico: Odair Hellmann.

Botafogo: Gatito Fernández (Diego Cavalieri); Marcinho, Carli, Gabriel e Gilson; Cícero, Alex Santana, João Paulo (Vinícius), Luiz Fernando e Lucas Campos (Fernando); Diego Souza. Técnico: Eduardo Barroca.

Arbitragem: Dewson Freitas da Silva, auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho e Helcio Araújo Neves.

VAR (árbitro de vídeo): José Cláudio Rocha Filho.