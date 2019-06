O laudo médico da mulher que acusa Neymar de estupro aponta hematomas e estresse pós-traumático

Um laudo médico de exames realizados no dia 21 de maio pela mulher que acusa Neymar de estupro aponta hematomas, problemas gástricos, perda de peso e sintomas de stress pós-traumático. Os exames foram feitos seis dias depois do suposto encontro do jogador com a mulher. As informações são do portal UOL.

O documento, que contém detalhes do tratamento e imagens que mostram hematomas grandes e escuros na região das nádegas e das pernas. A reportagem checou a veracidade do documento com especialistas legais no assunto.

O laudo ainda relata quadro de “dor, perda de peso, ansiedade e problemas gástricos pós-episódio de estresse emocional e hematomas provenientes de agressões na região das nádegas e pernas”. Imagens anexadas, que não serão reproduzidas pela reportagem para preservar a mulher, mostram grandes áreas roxas. Ela se queixou de tremor nos locais das agressões.

Dentre as hipóteses de diagnóstico, estão transtorno misto ansioso e depressivo, síndrome dispética – um conjunto de sintomas gástricos e traumatismos superficiais múltiplos. O laudo foi feito por um médico particular de um renomado hospital de São Paulo.

Na noite de sábado (1º) para domingo (2), Neymar foi às redes sociais para se defender e falou que foi vítima de uma armadilha, repetindo a versão dada por seu pai na sexta-feira (31) à noite.

No vídeo exibido por Neymar, além de mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp, foram expostas diversas fotos íntimas da mulher que o acusa de estupro.

Dívidas

Uma brasileira ganhou fama mundial na última semana ao acusar o jogador Neymar Jr. de estupro, supostamente ocorrido no dia 15 de maio. O jogador afirma que a relação foi consensual, e publicou um vídeo nas redes sociais expondo suas conversas íntimas buscando comprovar seu ponto. As mensagens não deixam claro se o estupro aconteceu ou não.

Na véspera do registro de boletim de ocorrência (no dia 30 de maio), a 6ª Vara Civil de Santo Amaro a condenou a pagar uma dívida de R$ 26.712,00, uma multa contratual equivalente a três meses de aluguel e o pagamento de custos processuais. A mulher também recebeu uma ordem de despejo. A ação foi promovida por Marcus Vinicius Picconi e Verena Regina Fiori. Neymar e a suposta vítima provavelmente já conversavam quando a jovem foi sentenciada.

Além da dívida imobiliária, ela atualmente responde por uma dívida de R$ 4.160,77 com a Escola Panamericana de Artes. O processo ainda segue em trâmite há ao menos um mês antes da denúncia ao jogador.

Ela foi condenada à revelia na ação que resultou em seu despejo, e não constam outros processos em seu nome além desses dois.

