Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2020

O Galaxy Z Flip deverá ser lançado oficialmente no dia 11 de fevereiro. (Foto: Reprodução)

Chegamos no momento que as fabricantes começam a investir ainda mais em smartphones dobráveis, assim está sendo com a Samsung, que acabou de anunciar o preço do Galaxy Fold no Brasil, por exemplo, e a Motorola com a volta do Razr V3.

O próximo lançamento da Samsung, se tratando de smartphones com telas dobráveis, será o Galaxy Z Flip, que segundo alguns rumores, contará com um design bem sofisticado e um hardware interessante, mas com esses lançamentos, o desafio fica por conta da proteção, já que criar uma capa para esses aparelhos é algo complexo.

Por mais que o Galaxy Z Flip ainda não foi oficialmente lançado, tendo a data prevista para o dia 11 de fevereiro, já temos informações sobre uma case feita em couro genuíno, que poderá ser adquirida por quem comprar o novo smartphone.

Se por um lado, os rumores indiquem que o preço do novo smartphone será menor que o do concorrente Motorola Razr V3, a case não será tão atrativa assim, já que segundo informações, o acessório custará 99,99 dólares, um valor que convertido hoje, fica em torno de 417 reais.

Caro, mas necessário

O valor se mostra realmente salgado, mas sabemos que o preço do smartphone Galaxy Z Flip não será dos mais atrativos e pensando no custo para um conserto de tal tela, o investimento é válido.

Só que com certeza outras empresas vão apresentar cases que sirvam para os smartphones dobráveis e teremos opções mais simples, sem contar as versões sem nome, mas que não garantem tanta proteção assim.

O futuro será cheio de aparelhos com telas dobráveis, já temos smartphones e até mesmo televisores com essa tecnologia como a que a LG apresentou uma TV de 65″ que enrola, durante a CES 2020, mas um grande ponto negativo, principalmente focando nos celulares, fica por conta da fragilidade, que pedirá uma capa de qualidade e muito cuidado.

A pergunta que fica é: supondo que você compre um desses smartphones dobráveis, gastaria R$ 400,00 em uma case ou buscaria a mais barata possível?

O Galaxy Z Flip deverá ter tela principal de 6,7 polegadas e secundária, de 1 polegada. A expectativa é de que a câmera frontal tenha 10 megapixels e seja posicionada no furo da tela Infinity-O. O celular ainda poderá ter 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

Além do novo celular dobrável, a Samsung deverá apresentar as cinco versões do Galaxy S20. O Galaxy S20+, por exemplo, deverá ter tela de 120 Hz, sensor ultrassônico para leitura de impressão digital, 12 GB de RAM e bateria de 4.500 mAh.

