O poder da imagem nos negócios imobiliários: Parceiros Digitais promove evento gratuito sobre o tema

As infinitas possibilidades geradas a partir da tecnologia digital fazem com que o mercado imobiliário esteja sempre se renovando. Com o objetivo de orientar o corretor, o Parceiros Digitais promove palestra sobre o poder da imagem nos negócios imobiliários, com a fundadora da MPQuatro, Greta Paz. O encontro é gratuito e ocorre dia 27 de outubro, às 19h, no auditório do Centro Profissional Érico Veríssimo (Av. Carlos Gomes, 1.340). Inscrições podem ser feitas pelo email: contato@parceirosdigitais.com.br ou pelo link: http://bit.ly/2ºWorkshopParceirosDigitais

“A constante mudança no cenário imobiliário afeta, o comportamento do consumidor, que está cada vez mais exigente e, sobretudo, o desempenho do corretor de imóveis, que para se manter à frente precisa acompanhar as tendências de tecnologia influenciando o rumo de seu trabalho no mercado imobiliário”, destaca Greta. Ela ressalta ainda que, “fotos sempre foram a vitrine do imóvel e vídeo é a tendência do marketing imobiliário para 2017”.

O Parceiros Digitais é uma plataforma online exclusiva para corretores, gratuita, onde o profissional pode trabalhar em um ambiente digital de forma autônoma, recebendo as comissões mais altas do mercado. Mais informações em www.parceirosdigitais.com.br

Comentários