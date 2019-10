O Prêmio Multishow teve vaias e clima tenso entre as cantoras Anitta e Ludmilla

A relação entre Anitta e Ludmilla azedou de vez no 26º Prêmio Multishow, realizado na noite de terça-feira (29), no Rio. Apresentadora do evento ao lado de Paulo Gustavo, a Poderosa deixou bem claro que o clima entre as duas não vai nada bem e sequer cumprimentou Ludmilla quando a mesma subiu ao palco para receber dois prêmios.

O primeiro, de Melhor Música Chiclete, com “Onda diferente”, hit que foi motivo de discórdia entre elas no Rock in Rio, após Lud se irritar, depois de descobrir que a então amiga também assinava a composição da canção.

O primeiro momento climão da noite foi quando Anitta se apresentava no palco. Enquanto rebolava em um grande número – com direito a participação de Kevinho, Mc Zaac e Tropkillaz -, Lud estava na plateia ao lado da mãe, da irmã e do tio e não desgrudava os olhos do celular. Mal olhou para o show.

Paulo Gustavo apresentou a categoria Melhor Música Chiclete sozinho, já que Anitta estava trocando de roupa após realizar seu número. O camarim de cantora – um exclusivo só para ela – era ali pertinho do palco, mas o fato é que Anitta ignorou a vitória da canção do seu próprio álbum, “Kisses”, feita por Ludmilla e Snoop Dogg. Quando retornou à apresentação, ela não agradeceu nem mencionou a vitória da música.

Ludmilla também não citou a ex-amiga em seu discurso de vitória. A carioca fez questão de agradecer aos fãs e a “Deus, primeiramente” – e não a si mesma, como Anitta optou por fazer durante sua apresentação no Rock in Rio. Ao lado do produtor musical de “Onda diferente”, Papatinho, Lud foi aplaudida pelo público e vaiada pelos fãs da “rival”, que gritava por “Anitta”. A cantora não se intimidou e respondeu a provocação rebolando de costas.

Visivelmente constrangido com as vaias, Paulo Gustavo enalteceu a cantora enquanto ela deixava o palco: “Ludmilla, eu sou seu fã. Você, que nasceu aqui nesse País, mulher, negra, gay, da periferia, num País extremamente racista e homofóbico, chegar aonde você chegou. Não é fácil chegar aonde você chegou, não é para qualquer um. Parabéns, a sua história inspira milhares de pessoas”.

A tensão foi ainda maior quando Lud venceu da própria Anitta (e das outras concorrentes, Iza, Ivete Sangalo e Marília Mendonça) o título de Melhor Cantora do Ano. O anúncio foi feito por Dilsinho e Ferrugem. Anitta, que sempre ficava no palco para receber os vencedores, se isolou nessa hora junto com Paulo Gustavo num cantinho, onde era possível vê-la da plateia. E ficou dali, observando. Ludmilla subiu para receber o seu segundo troféu da noite tirando muita onda. Chorou, fez um discurso empoderado e agradeceu a todos, inclusive as vaias que recebeu minutos antes.

“Esse choro é de uma luta muito grande e muito longa, que estava preso dentro de mim, eu não esperava isso (o prêmio) nunca. Queria dizer para as meninas, mulheres periféricas: nunca deixem ninguém falar o que você é e o que você pode ser. Se vocês têm um sonho, por favor, lutem como uma garota e vão atrás dele. Eu queria agradecer aos meus fãs, à minha família, e até as vaias. Obrigada pelas vaias, elas me fazem sempre pensar no que eu gostaria ou não que fizessem com as pessoas”, disse, mandando um recado bem direto para os fãs da intérprete de “Val Malandra”. Anitta, mais uma vez não citou a vitória da “rival”, nem mesmo em tom de piada, como acontecia com outros resultados da noite.

Em seguida, mais uma saia-justa, quando a Poderosa apresentou, junto com o companheiro de palco, o show de Ludmilla, chamando pelo nome da ex-parceira pela primeira e única vez. Fazendo jus ao título de melhor cantora do ano, Lud fez uma apresentação empolgante, com muita rebolada para o preconceito e até um beijinho na boca da namorada, a sua bailarina Brunna Gonçalves. Se Anitta assistiu tudo lá de trás do palco, não se sabe. Mas o fato é que Lud foi o grande destaque da noite.