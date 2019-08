O presidente da Câmara dos Deputados diz que “Bolsonaro é produto dos nossos erros”

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou na noite de quinta-feira (08) o presidente da República, Jair Bolsonaro, a quem chamou de “produto de nossos erros”.

“A pergunta é onde nós erramos”, disse Maia durante um evento da Fundação Lemann, em São Paulo. Segundo o deputado federal, Bolsonaro é “um produto sem partido”, que se aproveitou dos movimentos de rua de 2013 e da disputa de valores que se seguiu.

Na mesma mesa de Maia estava presente Salim Mattar, da Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia. Também ouviram a fala do presidente da Câmara Alessandro Molon (PSB-RJ) e o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).

Em sete meses de governo, Maia e Bolsonaro acumulam um histórico de trocas de críticas públicas seguidas por compromissos de reconciliação. Antes das críticas de Maia, Bolsonaro havia elogiado o presidente da Câmara. “Parabéns ao Rodrigo Maia, ao Parlamento, pela responsabilidade de votar um tema que traz de certa forma um prejuízo político”, disse o chefe do Executivo em referência ao avanço da reforma da Previdência, aprovada na Câmara e encaminhada ao Senado.

Já Maia, em outro evento em São Paulo, afirmou que algumas propostas pautadas pelo presidente da República não deverão ser aprovadas na Câmara. “Tirar exame de droga, não dá, isso vai perder. Questão da cadeirinha, vai perder”, afirmou Maia.

Senado

Com a aprovação da reforma da Previdência na Câmara, o governo vai se debruçar, agora, para que o mesmo texto passe no Senado. Bolsonaro disse na quarta-feira (07) que vai buscar o convencimento dos senadores para evitar alterações na proposta que precisem ser analisadas novamente pelos deputados, estendendo o prazo de tramitação no Congresso Nacional.

“A gente quer evitar voltar para a Câmara”, disse Bolsonaro, depois de receber, no Palácio da Alvorada, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Bolsonaro classificou a reunião como um encontro de aproximação entre os Poderes.

Outras prioridades do Executivo que exigirão diálogo com o Parlamento esbarram na discussão tributária. Na terça-feira (06), por exemplo, governadores das 27 unidades da Federação divulgaram uma carta em que reivindicam a compensação financeira aos Estados pelas perdas de arrecadação provocadas pela Lei Kandir.

Deixe seu comentário: