O presidente da França, Emmanuel Macron, deve apresentar um plano de “segurança sexual” para mulheres

O presidente francês, Emmanuel Macron, deve apresentar neste sábado (25) um projeto de “segurança sexual” para evitar crimes contra mulheres. De acordo com a emissora BFM-TV, o projeto é constituído de medidas de prevenção de violência, assédio e abuso sexual. “O governo pretende mudar a sociedade e os comportamentos”, disse uma fonte do Palácio do Eliseu.

O plano será apresentado no Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher, em 25 de novembro. Uma das primeiras medidas promovidas pelo governo francês será a exibição de uma campanha televisiva de conscientização.

Nas escolas, haverá uma operação de sensibilização contra pornografia e assédio. Para as vítimas, Macron proporá mudanças na forma como são feitas as denúncias. As mulheres poderão formalizar suas queixas em canais de atendimento on-line, evitando que tenham de se deslocar para delegacias ou postos de atendimento.

Macron também avalia alterar o processo de “colheita de provas físicas” de abusos, de maneira que as constatações possam ser feitas sem a necessidade de existir uma queixa policial ou processo judicial em curso. (Ansa)

