O presidente do Grêmio negou qualquer negociação envolvendo Luan e rechaçou valores

“Não tem propostas e não tem consultas sobre Luan”, foi o que garantiu o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., em entrevista à Rádio Grenal, nesta terça-feira (4). O mandatário declarou ainda durante o programa Café com Futebol pela manhã, que o valor mínimo para a abertura de uma negociação tem como base a multa rescisória do atleta, que gira em torno de 18 milhões de euros.

“Isso não existe. Não tem propostas. Não tem consulta sobre Luan. A multa rescisória é o balizador da proposta. Por volta de 18 milhões de euros. Menos que isso, o Grêmio não vende”, declarou Bolzan.

O Porto, de Portugal, tem observado a situação do atacante gremista. Luan vínculo com o Grêmio até 2020.

O mandatário admitiu que o camisa 7 passa por um momento abaixo de seu rendimento, mas destacou que a comissão técnica está trabalhando junto com o atleta para recuperar seu rendimento.

“Em primeiro lugar, o Luan é um grande jogador. Todos os jogadores alteram bons e maus momentos. Estamos no processo de recuperação e foi onde aconteceu a lesão (estiramento muscular). Quando terminar esse processo, recomeça sua recuperação. É um jogador importante para qualquer elenco”. O atacante já deve estar à disposição na partida deste sábado (8), contra o Fortaleza, pelo Brasileirão.

Treino

O técnico Renato Portaluppi conta com dúvidas e baixas para a partida do próximo sábado, contra o Fortaleza. No treinamento desta terça-feira, Alisson voltou a treinar normalmente e pode ficar à disposição nesta rodada. Bruno Cortez e Luan realizaram trabalhos físicos, mas devem seguir de fora da equipe.

Pela primeira vez na semana, o técnico Renato Portaluppi comandou uma atividade tática com quase todos os jogadores. Thaciano e Luan até apareceram no gramado do CT Luiz Carvalho, mas trabalharam apenas com a preparação física.

