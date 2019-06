O PSG acompanha o caso Neymar, mas decide não se manifestar

Em meio à turbulência vivida por seu principal astro, o Paris Saint-Germain optou pelo silêncio. Embora acompanhe à distância a acusação de estupro contra Neymar, o clube informou através de sua assessoria de comunicação que não se manifestará sobre o caso. As informações são do jornal O Globo.

A denúncia — feita por uma brasileira com quem o jogador manteve relações sexuais em Paris — surgiu no sábado. Rapidamente, o pai de Neymar negou a história em uma entrevista na TV. Mais tarde, foi o próprio camisa 10 quem se defendeu, revelando detalhes da suposta conversa com a mulher que o acusa. Depois, Tite e jogadores da seleção se pronunciaram.

O Paris Saint-Germain, por sua vez, não quis se manifestar. Nesta quarta-feira, a reportagem perguntou se o clube havia procurado os representantes do jogador para obter mais detalhes do episódio. Também questionou se a instituição não julgava importante se pronunciar diante da gravidade da acusação. O PSG respondeu que, por ora, não comentaria o caso.

A postura do clube tem repercutido também em Paris. O jornal “L’Équipe” fez duras críticas ao PSG e a seu “silêncio ensurdecedor”. Em entrevista à publicação, Frank Tapiro, representante do departamento de comunicação da FFF (Federação Francesa de Futebol) no título mundial do ano passado, também criticou:

“Como eles (PSG) demoram a reagir no esporte, não me surpreende que eles não reajam neste caso. Mas, diante de tal crise, você precisa falar para evitar fantasmas. Quando não se comunica, você fala muito. É um silêncio ruidoso. O silêncio às vezes faz muito mais barulho que uma palavra.”

Enquanto isso, Neymar segue incorporado à seleção brasileira, em Brasília. Na noite desta quarta-feira, o time de Tite enfrentou o Qatar no primeiro de dois amistosos às vésperas da Copa América. No domingo, o adversário será Honduras, em Porto Alegre.

Negação

Em um vídeo no qual reproduziu conversas com a mulher que o acusa de estupro, o atacante Neymar usou as redes sociais para reafirmar que é vítima de extorsão. O camisa 10 da seleção brasileira e do PSG publicou um vídeo de sete minutos que mistura um discurso para negar qualquer crime e a reprodução de várias conversas via Whatsapp. O papo trazido à tona por Neymar tem vídeos provocativos, nudes e o desenrolar do trâmite que culminou com a viagem a Paris da mulher, que não quis se identificar ao registrar boletim de ocorrência.

De acordo com a acusação, registrada na Delegacia de Defesa da Mulher de Santo Amaro (6ª DDM), o crime teria ocorrido no dia 15 de maio, em Paris. Os dois teriam se conhecido pelo Instagram e combinaram de se encontrar na capital francesa. Para isto, um assessor de Neymar, identificado como “Gallo”, teria feito a compra das passagens e a reserva no Sofitel Paris do Arco do Triunfo, onde o crime teria acontecido. O relato da mulher dá conta de que Neymar chegou ao hotel por volta de 20h, embriagado. Após momentos de trocas de carícias, Neymar teria ficado agressivo e praticado relação sexual contra a vontade da denunciante, que retornou ao Brasil dois dias depois.

