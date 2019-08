O PSG começa a perder a paciência com Neymar e vai decidir o seu futuro nesta semana

“É a guerra”. Com esta manchete, o diário espanhol “Sport” trouxe na manchete, na edição, deste sábado (3), a novela envolvendo Neymar. De acordo com a publicação, o Paris Saint-Germain começa a perder a paciência com o atacante, que se nega a se reunir com o clube na China, onde faz a pré-temporada, e reforça sua vontade de voltar ao Barcelona.

Ainda segundo o jornal, o PSG tomará, na semana que vem, uma decisão sobre o futuro do camisa 10.

Na quarta-feira (31), o “Sport” publicou que o clube francês espera convencer Neymar a cumprir o contrato por mais um ano e liberá-lo na janela de transferências no verão europeu de 2020.

As tratativas estão sendo tocadas por Leonardo, diretor esportivo do clube, que teria uma conversa com Neymar.

Há dois meses, a crise vem se arrastando, desde que Neymar demonstrou sua vontade de deixar o clube. Para diminuir os estragos na imagem do PSG, que faz pré-temporada na China, mas não tem colocado o atacante em campo, a diretoria entende que o consenso com o jogador será a melhor solução. Afinal, a saída do craque neste momento seria difícil de ser reposta no mercado.

O acordo, no entanto, não será fácil. Neymar tem se mostrado irredutível na sua decisão de sair do PSG. Ele ainda tenta o retorno ao Barcelona, pois entende que não há mais espaço no clube francês. Já não tem apoio da torcida local e o técnico Thomas Tuchel sabe que sua permanência pode prejudicar o ambiente no vestiário.

Título

O atacante Neymar aparentemente não levou bem uma brincadeira do jovem Mbappé, durante a comemoração do título do Supercopa da França, neste sábado. Enquanto o elenco se reunia para tirar a foto oficial, o brasileiro, que segue de fora por lesão, juntou-se ao grupo no gramado para participar. Contudo, o francês empurrou Neymar para fora da foto e deu uma risadinha olhando para a câmera.

A brincadeira entre os companheiros de time deixou o brasileiro sem entender a situação. Com cara de poucos amigos, Ney voltou em seguida para junto do elenco. Cabisbaixo, ele participou da foto mais sério que os colegas.

A situação se resolveu apenas quando o volante italiano Verratti puxou o jogador para o meio do grupo e brincou. O craque francês foi um dos primeiros a abraçar Neymar durante a comemoração.

O Paris Saint-Germain conseguiu a virada contra o Rennes e venceu por 2 a 1, levando o título da Supercopa da França, competição que reúne o vencedor da Liga Francesa e da Copa da França.

Deixe seu comentário: