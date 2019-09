O que se sabe sobre a doença pulmonar ligada ao uso de cigarro eletrônico nos Estados Unidos

Centenas de pessoas nos Estados Unidos apresentaram sintomas referentes à uma grave doença pulmonar ligada ao uso de vaporizadores ou cigarro eletrônico . Até mortes foram registradas no país por esta causa, segundo autoridades de saúde pública. Muitos eram jovens saudáveis, na adolescência ou no início dos 20 anos. Agora, pesquisadores e autoridades trabalham com os Centros federais de controle e prevenção de doenças e com a FDA, a agência de vigilância sanitária dos EUA, para descobrir o porquê desta doença.

Confira a seguir o que se sabe até agora sobre ela:

1) Quem está em risco?

Qualquer pessoa que use cigarros eletrônicos ou outros dispositivos de vaporizador – seja para consumir nicotina ou substâncias extraídas de maconha ou cânhamo – pode estar em risco porque ainda não se determinou qual dispositivo ou tipo específico de líquido usado em vaporizadores é o responsável pela doença.

A FDA está alertando que parece haver um risco particular para quem usa o THC nos dispositivos, a substância química psicoativa da maconha. Segundo a agência, um conjunto significativo de amostras de fluido usado por pessoas que adoeceram incluía, além do THC, um produto químico chamado acetato de vitamina E.

Mas algumas das pessoas que ficaram gravemente doentes disseram não ter usado o THC. Em 53 casos, 17% disseram ter usado apenas produtos de nicotina, segundo um artigo publicado no “The New England Journal of Medicine”. No trabalho, pesquisadores alertam: “O aerossol do cigarro eletrônico não é inofensivo; pode expor os usuários a substâncias conhecidas por terem efeitos adversos à saúde, incluindo partículas ultrafinas, metais pesados, compostos orgânicos voláteis e outros ingredientes nocivos.”

2) Quais são os sintomas?

Os sintomas iniciais incluem fadiga, náusea, vômito, tosse e febre, escalada para falta de ar, que pode se tornar tão extrema que pode ser preciso ir à emergência de uma unidade de saúde e exigir hospitalização. Algumas pessoas precisam de oxigênio suplementar, e ventilação mecânica em até um terço dos casos analisados no “The New England Journal of Medicine”.

Uma questão que intriga médicos é que, nos exames de pulmão, a doença parece uma pneumonia bacteriana ou viral que atacou os pulmões, mas os exames não apontam nenhuma infecção.

3) Qual é a melhor forma de prevenir a doença?

Autoridades de saúde dizem que o comportamento mais arriscado é usar produtos para vaporizador comprados na rua, em locais que vendem clandestinamente, em vez de revendedores autorizados.

“Se está pensando em comprar um desses produtos na rua, ou se for para casa e fizer modificações no produto6 usando algo que comprou de terceiros ou de um amigo, pense duas vezes”, alertou Mitch Zeller, diretor do Centro de Produtos de Tabaco da FDA.

Algumas autoridades estaduais de saúde recomendaram que se abandone o uso dos dispositivos de qualquer tipo até que a causa do dano pulmonar seja determinada.

Cigarros eletrônicos e vaporizadores foram criados para ajudar os fumantes a abandonarem o hábito, fornecendo uma forma de satisfazer o vício sem inalar as toxinas resultantes da queima do tabaco. Mas os pesquisadores que assinam o artigo no “The New England Journal of Medicine” alertam: “Fumantes adultos que estão tentando parar de fumar devem consultar seu médico e usar tratamentos comprovados. (…) Independentemente dessas descobertas, os cigarros eletrônicos nunca devem ser usados por jovens, jovens adultos, mulheres grávidas e adultos que não usam produtos de tabaco.

4) O que devo fazer se achar que tenho uma doença pulmonar?

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças indica que “Se você está preocupado com sua saúde ou com a de um ente querido que esteja usando um produto de cigarro eletrônico, entre em contato com seu médico”. Qualquer pessoa com falta de ar que dure mais do que algumas horas ou se torne severa deve procurar atendimento médico rapidamente.

