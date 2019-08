O que vem por aí? Artista reserva horário nobre de emissoras americanas para possível retorno

Parece que o mundo pop deve nos trazer algumas surpresas nesta quinta-feira (8)! De acordo com informações do site Headline Planet, um ou uma grande artista reservou parte da grade noturna de todas as grandes emissoras norte-americanas. CBS, ABC, NBC e TBS, simultaneamente, receberão uma atração misteriosa que, inclusive, já foi listada na grade de programação dos canais previamente citados como “convidado especial”.

Além dos programas de Jimmy Fallon, Stephen Colbert e Jimmy Kimmel, que vão reservar apenas uma parte de suas atrações, o The Tonight Show with Conan O’Brien deve ser inteiramente dedicado ao artista. Diante desse mistério todo, o público foi para a internet começar a questionar quem seria.

A maioria apostou em Taylor Swift, afinal de contas, no mesmo dia, deve chegar às plataformas digitais um novo single do disco “Lover”. Teve também quem quisesse ser um pouco mais otimista, apostando em um retorno de Adele ou Rihanna.

Por enquanto, não há nada certo, mas estaremos diante de um super lançamento! Em quem você aposta?

