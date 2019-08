O Reino Unido pode enfrentar falta de comida e remédios se sair da União Europeia

O Reino Unido enfrentará falta de combustível, alimentos e remédios se sair da União Europeia sem um acordo de transição, mostram documentos do governo obtidos pelo jornal britânico Sunday Times. Além disso, haverá congestionamentos nos portos e voltará a existir uma fronteira “dura” entre Irlanda e Irlanda do Norte, com checagem de mercadorias e pessoas.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que o Reino Unido sairá do bloco europeu no dia 31 de outubro de qualquer maneira. Até agora, o governo britânico e o europeu não conseguiram chegar a um acordo de transição para a saída.

O Sunday Times afirmou que as previsões compiladas pelo Cabinet Office, órgão de apoio ao primeiro-ministro, levam em conta as consequências mais prováveis de um brexit sem acordo, e não o pior cenário.

De acordo com o jornal, até 85% dos caminhões que cruzam o canal “podem não estar preparados” para a alfândega francesa, o que causará caos nos portos por até 3 meses antes que o tráfego melhore.

O governo também acredita que voltará a existir uma fronteira “dura” entre a Irlanda, que permanecerá na União Europeia, e a Irlanda do Norte, província britânica. Segundo o relatório, é baixa a probabilidade de algo que foi abolido depois do acordo de paz na Irlanda.

O relatório foi elaborado este mês, com o codinome de Operação Martelo Amarelo, e oferece um raro vislumbre sobre os preparativos secretos que estão sendo realizados pelo governo para evitar um colapso catastrófico na infraestrutura do país, relatou o Sunday Times.

Reunião

A chanceler Angela Merkel afirmou que a Alemanha está preparada para qualquer desfecho do brexit, seja por um acordo de transição entre Reino Unido e a União Europeia, seja com a saída abrupta do segundo maior país do bloco, prevista para ocorrer em 31 de outubro.

Merkel fez a declaração durante um debate na chancelaria, depois de o jornal britânico The Sunday Telegraph noticiar que o primeiro-ministro Boris Johnson irá visitar o presidente francês Emmanuel Macron e Merkel ainda nesta semana.

A intenção do britânico é reforçar, no encontro previsto para quarta-feira (21), que o Parlamento de seu país não pode reverter o brexit e que é preciso chegar a um acordo de transição para que o país deixe o bloco.

A previsão é de que Johnson tente persuadir outros líderes europeus a reabrirem as negociações do brexit. Na sexta-feira (16), o Sunday Times divulgou documentos governamentais que revelam um cenário potencialmente caótico para o Reino Unido se um acordo de transição não for feito.

O documento fala em falta de combustíveis, remédios e alimentos. E prevê também problemas como o “endurecimento” das fronteiras entre Irlanda e Irlanda do Norte, com verificação de todas as pessoas e mercadorias que transitam entre os dois países.

Merkel reforçou que Berlim está preparada para um “brexit desordenado”, mas que se dispõe a negociar e buscar soluções “até o último dia”, se for necessário. A chanceler alemã defende que se chegue a um consenso, mas não descarta a alternativa de que talvez isso não seja possível.

