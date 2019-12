Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul tem previsão de temperaturas elevadas e pancadas de chuva nos próximos dias

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2019

Entre a sexta-feira (27) e o sábado (28), o ingresso de ar quente e úmido manterá as temperaturas elevadas, com possibilidade de pancadas de chuva, típicas de verão Foto: Secom

Os últimos dias do ano permanecerão com calor e pancadas de chuva de verão no Rio Grande do Sul, informa o Boletim Meteorológico Semanal da Seadpr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural).

Entre a sexta-feira (27) e o sábado (28), o ingresso de ar quente e úmido manterá as temperaturas elevadas, com possibilidade de pancadas de chuva, típicas de verão, sobretudo na Metade Sul. No domingo (29), a aproximação de uma nova frente fria deverá provocar chuva em todas as regiões.

Na segunda (30), o predomínio do ar quente e úmido manterá o calor, com temperaturas superiores a 35°C e pancadas de chuva de verão na maioria das localidades. Na terça-feira (31) e na quarta-feira (1°), o deslocamento de uma área de baixa pressão pode provocar chuva em todo Estado, com risco de temporais isolados.

Os volumes estimados de chuva deverão oscilar entre 15 e 30 mm na maioria das áreas do Estado. Na Zona Sul, Planalto e nos Campos de Cima da Serra, os totais deverão superar 40 mm, e poderão alcançar 50 mm em alguns municípios.

