O senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) permanece internado no Hospital Sírio-Libanês em Brasília, após passar mal no plenário do Senado Federal na última terça-feira (19). O estado de saúde do parlamentar foi atualizado na manhã desta quarta (20) e, segundo a equipe médica, “não há previsão de alta”.

“O paciente foi submetido a avaliação neurológica e segue estável, em observação clínica”, diz trecho do boletim médico.

Após Kajuru passar mal, o Senado suspendeu, por alguns minutos, a sessão que debatia a proposta de emenda à Constituição conhecida como “PEC paralela” da Reforma da Previdência. Nas redes sociais do político, a assessoria informou que ele é diabético e teve uma convulsão.

Jorge Kajuru foi atendido ainda no plenário pelo serviço médico do Senado e teve que ser retirado do local de maca. A sessão foi retomada instantes após o atendimento.

Leia íntegra do boletim médico:

“O senador Jorge Kajuru deu entrada na noite de ontem, dia 19 de novembro, no pronto Atendimento do Hospital Sírio Libanês, em Brasília. O paciente foi submetido a avaliação neurológica e segue estável, em observação clínica. Não há previsão de alta.