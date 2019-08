O show de Sandy e Junior marca o casamento de Fernanda Gentil com uma jornalista

Fernanda Gentil levou a mulher, Priscila Montandon, para o show de Sandy e Junior na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Contando os segundos para o início da apresentação, a jornalista falou sobre a importância dos irmãos em sua vida. “Esse é o primeiro show que eu estou indo da turnê. E vou em São Paulo também. É um amor de fã. É a minha infância. Toda uma geração marcada em um momento muito importante da vida, que a adolescência. Estamos descobrindo a vida. Algumas coisas a gente acerta e outras, nem tanto, por isso acho que tudo que fazemos marca muito e eu sempre estava ouvindo Sandy e Junior”, contou. O show faz parte da turnê “Nossa História”, em comemoração aos 30 anos de carreira da dupla.

Na companhia da mulher

Acompanhada também da prima e da filha dela, Fernanda revelou que Priscila iria presenciar pela primeira vez um show dos irmãos. “Eu até brinquei com ela: o meu ídolo e a minha vida juntas. Estar com ela é um momento ainda mais marcante. Ela não era fã, eu quem introduziu! Mostrei tudo para ela. Essa semana escutamos todos os dias no carro. Playlist inteira só de Sandy e Junior”, entregou a apresentadora.

Reação ao retorno da dupla

Fernanda relembrou ainda as emoções que teve ao saber do retorno dos filhos de Xororó e Noely aos palcos. “Eu não acreditei. Depois, desconfiei. Neguei. E, depois, surtei. Mandei mensagem para a Sandy, mas não fui respondida (risos). Como sempre. Estou brincando. (risos) A gente não se fala tanto assim. Ela tem muito carinho por mim, porque sabe que sou fã. Não gosto de atrapalhar”, comentou a artista, cuja música favorita da dupla é “Não Ter”.

Carinho dos fãs em coletiva

No camarim, Sandy e Junior relataram a expectativa para o show em solo carioca. “A proporção que a coisa tomou é o que mais surpreendeu. Fazia muito tempo que não lidávamos com Sandy e Junior… Sabíamos que seria um sucesso, mas não da forma como tem sido”, declarou o músico, responsável por mudar a letra de “Maria Chiquinha” durante apresentação em Fortaleza. “Data extra, show internacional, um monte de coisa que a gente não esperava. Mas o carinho dos fãs, por mais que lembrasse como era fazer show enorme desse jeito, quando a gente vê mesmo o que se tornou é que é melhor do que eu me lembrava”, destacou a cantora em conversa com a imprensa.

