O som de uma moto em Nova York causou correria após a multidão pensar que estava em um tiroteio

Após dois ataques com armas de fogo que vitimaram 31 pessoas no fim de semana nos Estados Unidos, o estouro causado pelo escapamento de motocicletas fez com que o público da Times Square, em Nova York, confundisse o barulho com tiros, entrasse em pânico e saísse correndo do local na terça-feira (7), por volta de 22h. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Em poucos minutos, a polícia anunciou que não havia um atirador na região nem motivo para temores, confirmando que o barulho vinha de canos de escapamento de motos. Ainda de acordo com os policiais, houve inúmeras ligações para o 911 (número de emergência).

“As pessoas estão obviamente com muito medo”, disse o governador de Nova York, Andrew Cuomo, à CNN.

Diversos pedestres sofreram arranhões e machucados na confusão, mas não houve registro de ferimentos graves.

A paranoia faz sentido num país marcado por casos de ataques a tiros. No fim de semana, 13 horas separaram dois massacres em duas cidades diferentes.

Mal os moradores de El Paso, no Texas, faziam vigílias em homenagem aos 20 mortos do ataque a tiros realizado no sábado (3), em um Walmart da cidade que faz fronteira com o México, uma nova chacina ocorria em Dayton, no estado de Ohio.

Numa ação que durou menos de um minuto, um atirador matou nove pessoas, entre elas sua irmã, Megan Betts, 22, e feriu outras 27 na madrugada de domingo (4), no bairro de Oregon, área histórica da cidade onde há bares, restaurantes e galerias de arte.

No ano passado, um adolescente matou oito estudantes e dois professores na escola de ensino médio Santa Fé, no Texas.

Em 2012, num dos episódios mais emblemáticos da história dos EUA, o jovem Adam Lanza, então com 20 anos, fez 27 vítimas na escola de ensino primário Sandy Hook, no estado de Connecticut.

O caso mais simbólico, porém, é o da escola Columbine, em abril de 1999. Os adolescentes Eric Harris e Dylan Klebold mataram 12 colegase um professor antes de se suicidarem numa escola de ensino médio no Colorado.

Área segura

“Não há #ActiveShooter na #TimesSquare”, escreveu a polícia de Nova York no Twitter depois dos relatos de uma “multidão em disparada” no local turístico lotado. “Motocicletas espocando ao passar pareciam tiros. Estamos recebendo várias chamadas no 911. Por favor, não entrem em pânico. A área da Times Square é muito segura!”.

Em Long Beach (Califórnia), na segunda-feira (5), porém, reportagens online realmente levaram à captura de um homem que estava supostamente fazendo ameaças violentas em um comício do senador democrata Bernie Sanders, de Vermont, que discursou lá na terça-feira.

Em uma declaração anunciando a prisão do homem, a polícia de Long Beach prometeu patrulhas extras e uma presença maior em eventos e locais públicos de grande movimento após as ameaças e os tiroteios em El Paso e Dayton.

