O sonho de uma guerreira do Jiu-Jítsu

Quem passar na rua pela Bianca Ribeiro não imagina o tamanho da sua força. Com apenas nove anos de idade, ela ultrapassa todos os colegas e vizinhos ao subir a lomba perto da sua casa, no Residencial Figueira, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. E ganha de todos ao empurrar um carrinho de lomba. Mas de onde vem tanta força? Da vontade de ser campeã de Jiu-Jítsu!

Bianca, que também usa como nome em suas redes sociais “Bianca Nega Touro”, em homenagem a música “Baile das Nega Touro”, do cantor Elton Saldanha, na qual a atleta adora, esbanja força de vontade, determinação e muita simpatia por onde passa.

O pai da menina, Marcelo, se emociona ao falar da garra da filha. “Desde pequena ela sempre quis lutar. O cunhado da minha esposa [Arlete] dá aulas de karatê e a Bianca fez questão de participar. Ela fez kung fu aos quatro anos de idade. Atualmente, ela pratica natação duas vezes por semana e treina com a equipe do professor Alexandre Jaca, do projeto social Jaca Team, do bairro Partenon, em Porto Alegre. Todo o mês a Bianca participa de competições”, disse Marcelo.

Marcelo destacou a importância e ajuda que a família recebe para dar continuidade ao sonho da atleta. “Recebemos ajuda de muitas pessoas, da nossa comunidade. Agora estamos focados para o campeonato Pan Kids de Jiu-Jítsu, que vai ocorrer em fevereiro do ano que vem em Los Angeles”, disse. Marcelo contou que ainda faltam R$ 8 mil para as passagens aéreas dele e de Bianca. “Toda a ajuda será bem-vinda”.

Títulos

Bianca competiu em vários municípios e até na Serra Gaúcha. O empenho e a dedicação foram tão grandes que a viamonense conta com vários títulos: campeã mundial CBJJE 2019, vice-campeã brasileira CBJJ2019, campeã Abu Dabhi pro Gramado, campeã gaúcho kids, e ainda ostenta o título de primeiro lugar no ranking prime, entre outros.

Para quem deseja conhecer mais sobre a carreira desta dedicada atleta pode acessar o Instagram de Bianca @biancaribeirobjj, #biancanegatouro ou pelo telefone (51) 9.9688.2270.

