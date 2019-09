O STF e sua visão distorcida do Brasil

A decisão já aprovada pela maioria de seis votos dos atuais ministros do STF, de anular condenações de presos da Operação Lava-Jato que não tenham obtido direito a manifestação posterior à dos delatores, gera muita indignação da sociedade brasileira. Há o risco evidente de se anularem sentenças num caso que envolve réus envolvidos em bilionários saques aos cofres da União.

Associação Comercial toma posição

Mas nem tudo é silêncio. A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha porém, tomou ontem posição publica sobre o tema, assinalando que “nunca antes, na história, tantos poderosos, tantos cartéis econômicos e tantas propinas bilionárias vieram ao conhecimento público, ao julgamento e a condenação com pena de prisão no Brasil (….). Como resultado, o Brasil começa a assistir as várias sentenças de condenação à prisão, com farto manancial de provas testemunhais e materiais que incriminam e condenam estes agentes criminosos.” Sobre a decisão do STF, afirma: ” A decisão dos Ministros novamente reforça seu encastelamento, sua percepção distorcida de seu verdadeiro papel e de seu descompromisso com o futuro do Brasil.”

Porto Alegre elegerá 50 conselheiros tutelares

Marcadas para o próximo domingo dia 6, as eleições para a escolha dos conselheiros tutelares em Porto Alegre terão passe livre nos ônibus da Capital, para que os eleitores possam chegar aos 82 locais de votação. Na Capital, 185 candidatos concorrem a 50 vagas, em 10 microrregiões da cidade. Nos últimos anos, o processo de escolha dos conselheiro tutelares partidarizou-se, e atualmente muitos dos candidatos possuem o apoio velado de vereadores.

O tiro no pé do STF

Os ministros do STF proibiram a condução coercitiva. Agora, diante de um caso em que o ex-procurador Rodrigo Janot afirma que pensou em assassinar um ministro do STF, o Tribunal nada pode fazer. Na decisão de busca e apreensão determinada na residencia do ex PGR, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Policia Federal colhesse imediatamente o depoimento de Rodrigo Janot, já que a condução coercitiva está proibida pelo próprio STF.

Rio Grande do Sul mais próximo do RRF

O Secretário do Tesouro, Mansueto Almeida admitiu ontem que o Rio Grande do Sul já aprovou na Assembleia Legislativa quase tudo o que precisava para aderir ao Regime de Recuperação Fiscal. Ele confirmou ontem que o Rio Grande do Sul deverá apresentar na próxima semana sua proposta básica de ajuste fiscal. Será uma etapa decisiva para o pré-contrato de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal.

