Esporte O técnico Jorge Jesus abre o jogo sobre trabalhar na Europa e diz três nomes do Flamengo que levaria consigo

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2019

O técnico do Flamengo, Jorge Jesus. (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

O futuro de Jorge Jesus no Flamengo segue sendo incerto. Depois de rumores de uma possível aproximação do Everton, da Inglaterra, e de declarações do próprio português sobre poder voltar para a Europa. O ‘Mister’ concedeu entrevista à imprensa, em que deixou em aberto a possibilidade de voltar ao continente e ainda revelou que levaria três jogadores do elenco atual do Rubro-Negro para atuar com a camisa de sua nova equipe.

“Teria de ser o Gabigol e o Bruno [Henrique], como é óbvio. E depois tenho um jogador que pensa muito à frente dos outros e que me faz lembrar o Nico Gaitán, que é o Arrascaeta. Portanto, o Flamengo tem jogadores com uma dimensão acima do que é normal”, disse o comandante.

Na entrevista, Jesus ainda afirmou que, se hoje possui ofertas de um grande cenário do futebol europeu, o Flamengo foi o que fez com que houvesse sua projeção, pois em seus dois últimos clubes ele não conseguiria isso.

“Eu sempre soube que tinha essa capacidade, mas era preciso justificar isso com títulos. E o Flamengo abriu-me as portas a um grande europeu, e se eu tivesse continuado na Arábia Saudita ou no Sporting, não teria isso. Portanto, vamos ver o que acontecerá, pois podem abrir-se muitas portas”, afirmou.

Durante a comemoração do elenco pelo título brasileiro, afirmou o lateral-esquerdo, que disse que a equipe carioca conta com o “fico” do técnico. “Nosso grupo está desesperado para que ele fique ano que vem”, dispara Filipe Luís sobre Jesus.

Nesta semana, o Flamengo virou e goleou o Ceará por 4 a 1 em noite inspirada de Bruno Henrique, autor de um hat-trick. Após a partida, muita festa na entrega da taça do hepta brasileiro do Rubro-Negro. Mesmo com os festejos pelo título, a torcida e o grupo rubro-negro mantém esta preocupação: a permanência do técnico Jorge Jesus após a disputa do Mundial de Clubes.

Durante a comemoração, Filipe Luís, que ficou no banco na partida, declarou que o elenco do Flamengo “está desesperado” para a permanência do treinador português.

Guerrero no Boca?

Paolo Guerrero é unanimidade no Boca Juniors. Segundo o jornal argentino Olé, tanto o candidato à presidência da situação, quanto o da oposição, querem o peruano para a próxima temporada.

Recentemente, o técnico do Peru, Ricardo Gareca afirmou que o chamaram desde o clube xeneize para pedirem referências do goleador. Nesta sexta-feira (29), Francesco Balbi, representante do atacante, contou como estão as negociações.

“Paolo se encanta com a possibilidade de ir à Argentina e, sobretudo, jogar no Boca Juniors. Sua cláusula de saída está no valor de 4,5 milhões de dólares (R$ 19 milhões) e sem isso é impossível que saia do Inter”, afirmou o agente.

Um dos principais jogadores do Internacional, o artilheiro anotou 18 gols nas 38 partidas que disputou em 2019.

Voltar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário