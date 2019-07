O treino do Grêmio teve goleada dos reservas

O Tricolor voltou a trabalhar na manhã deste sábado (6), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Os atletas que na sexta-feira (5) atuaram no jogo treino contra o Criciúma trabalharam regenerativamente na academia e depois foram a campo para uma corrida leve.

Os demais participaram de um jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas Profissionais, que terminou com a vitória gremista por 7 a 0, gols de André (3 vezes), Vizeu (3 vezes) e Rodriguez.

O Grêmio começou o trabalho com Julio César, Léo Moura, Rodriguez, David Braz e Juninho Capixaba; Rômulo e Darlan; Galhardo, Jean Pyerre e André; Vizeu. Porém, o técnico Renato Portaluppi utilizou vários jogadores na segunda etapa.

Após o treino, Galhardo e Rodriguez concederam coletiva na saída do gramado. Dentre vários assuntos, Galhardo falou sobre sua boa atuação no jogo-treino atuando na meia direita. Já Rodriguez falou sobre a disputa por uma vaga no setor defensivo e o gol que marcou de cabeça no trabalho da manhã.

O domingo (7) será de folga para os jogadores gremistas. Na segunda-feira (8) o grupo se reapresenta a tarde, às 15h, visando as quartas de final da Copa do Brasil diante do Bahia.

Campanha

O Grenal 421 ainda pode estar distante no calendário, mas na casa do clássico o jogo já começou. A Rádio Grenal em parceria com a 104 FM, com o apoio da prefeitura de Porto Alegre, do Sport Club Internacional e do Grêmio, realizará uma campanha solidária especial neste inverno. Gremistas e colorados serão convidados à doarem agasalhos para a campanha “Driblando o Frio no Grenal” nos pontos de coleta e assim disputar o título de torcida mais solidária do #Grenal421. Participar é bem fácil”

A equipe da Rádio Grenal estará nos dias 10 e 18 na Arena para recolher as doações tricolores e nos dias 17 e 19 no Estádio Beira-Rio para receber as peças dos colorados. Na quarta-feira (10), dia do jogo entre Grêmio e Bahia, pela Copa do Brasil, na Arena, você poderá doar as peças de roupa das 17h até às 19h15min na Esplanada. Já no dia 17 de julho, data do enfrentamento entre Sport Club Internacional e Palmeiras no Beira-Rio, o torcedor colorado poderá doar os agasalhos no portão da imprensa do estádio.

As ações também ocorrerão nos dias 18, na Esplanada da Arena, das 12h às 14h; no dia 19, no Museu do Internacional, das 12h às 14h e no Grenal do dia 20 de julho, no Beira-Rio, das 17h às 18h30min.

