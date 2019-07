O valor de Neymar despenca, e Mbappé é o jogador mais caro do mundo

Relatório do Cies (Centro Internacional de Estudos Esportivos) aponta que o francês Kylian Mbappé, do PSG (Paris Saint-Germain), é o jogador que custa mais caro hoje, considerando-se as equipes das cinco principais ligas do mundo (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália).

De acordo com a análise do instituto suíço divulgada no mês passado, o atacante de 20 anos tem valor de transferência de € 252 milhões (R$ 1,06 bilhão).

Esse número supera em € 30 milhões a quantia que o PSG pagou ao Barcelona há quase dois anos para ter o futebol de Neymar.

O brasileiro, aliás, segundo o Cies, desvalorizou-se vertiginosamente nesse período, valendo atualmente € 124,7 milhões (R$ 525,4 milhões), ou menos da metade do valor do colega de time.

Acima do mais badalado jogador do país, que neste ano teve duas lesões sérias e ainda teve de responder a uma acusação de estupro, estão, além de Mbappé, outros 15 futebolistas, incluindo três brasucas: Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City) e Philippe Coutinho (Barcelona).

Ele são listados com valor de transferência de € 144,2 milhões, € 130,6 milhões e € 129,4 milhões, respectivamente.

O estudo do Cies leva em conta uma série de variáveis para mensurar o valor de cada atleta, entre os quais idade, duração do contrato, nacionalidade, posição, minutos em campo, gols e nível econômico de cada clube.

A conclusão é muito ruim para o PSG, que se vê às voltas com um Neymar insatisfeito e supostamente desejoso de voltar ao Barcelona.

O clube parisiense não gostaria de negociar o seu camisa 10 por um preço inferior ao de compra, porém, de acordo com os números do Cies, em uma eventual negociação que envolva Philippe Coutinho, o Barcelona é que teria maior poder de barganha, já que Neymar valeria menos do que o compatriota.

A bem da verdade, Coutinho não está com a bola toda depois de uma temporada aquém do previsto no clube da Catalunha – inconstante, começou na reserva 13 partidas do Campeonato Espanhol. Tampouco brilhou na Copa América vencida pelo Brasil.

Mesmo assim, o estudo aponta valorização do meia-atacante, já que o Barcelona despendeu € 120 milhões para tirá-lo do Liverpool no começo de 2018.

A seguir, o top 20, que é encerrado por ninguém mais, ninguém menos que Cristiano Ronaldo, sem deixar de citar que no top 100 há outros jogadores brasileiros: os goleiros Alisson (24º) e Ederson (26º), o zagueiro Marquinhos (93º), os volantes Fabinho (36º) e Arthur (85º), e os atacantes Richarlison (28º), Vinicius Júnior (37º) e Lucas Moura (87º).

Nascido no Brasil, mas com cidadania italiana, tendo inclusive já defendido a Squadra Azurra (na qual tem sido titular), o volante Jorginho ocupa o 59º lugar.

1) Kylian Mbappé – Francês, PSG, atacante, 20 anos – € 252 milhões;

2) Mohamed Salah – Egípcio, Liverpool, atacante, 27 anos – € 219,6 milhões;

3) Raheem Sterling – Inglês, Manchester City, atacante, 24 anos – € 207,8 milhões;

4) Lionel Messi – Argentino, Barcelona, atacante, 32 anos – € 167,4 milhões;

5) Jadon Sancho – Inglês, Borussia Dortmund, atacante, 19 anos – € 159,4 milhões;

6) Sadio Mané – Senegalês, Liverpool, atacante, 27 anos – € 157,8 milhões;

7) Harry Kane – Inglês, Tottenham, atacante, 26 anos – € 155,2 milhões;

8) Roberto Firmino – Brasileiro, Liverpool, atacante, 27 anos – € 144,2 milhões;

9) Antoine Griezmann – Francês, Barcelona, atacante, 28 anos – € 143,8 milhões;

10) Leroy Sané – Alemão, Manchester City, atacante, 23 anos – € 137,1 milhões;

11) Bernardo Silva – Português, Manchester City, meia-atacante, 24 anos – € 136,9 milhões;

12) Gabriel Jesus – Brasileiro, Manchester City, atacante, 22 anos – € 130,6 milhões;

13) Trent Alexander-Arnold – Inglês, Liverpool, lateral-direito, 20 anos – € 130,2 milhões;

14) Philippe Coutinho – Brasileiro, Barcelona, meia-atacante, 27 anos – € 129,4 milhões;

15) Romelu Lukaku – Belga, Manchester United, atacante, 26 anos – € 125,2 milhões;

16) Paul Pogba – Francês, Manchester United, meia, 26 anos – € 125,1 milhões;

17) Neymar – Brasileiro, PSG, atacante, 27 anos – € 124,7 milhões;

18) Marcus Rashford – Inglês, Manchester United, atacante, 21 anos – € 123,5 milhões;

19) Eden Hazard – Belga, Real Madrid, atacante, 28 anos – € 120,7 milhões;

20) Cristiano Ronaldo – Português, Juventus, atacante, 34 anos – € 118,1 milhões.

