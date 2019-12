Bem-Estar O verão exige atenção redobrada para prevenir micoses

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

É aconselhável usar somente o seu material de manicure (Foto: Reprodução)

Os meses mais quentes do ano também são o momento em que muitas pessoas aproveitam para relaxar ou refrescar-se em praias ou piscinas. Mas o tempo quente e úmido também é o favorito dos fungos, que são os causadores das micoses.

Não à toa, essa época do ano, com as férias escolares e maior aglomeração de pessoas, é a que apresenta maior incidência da proliferação dessas doenças, que podem atingir a pele, as unhas e os cabelos.

Segundo a médica Leninha Valério do Nascimento, coordenadora do curso de pós-graduação do serviço de dermatologia tropical do Hospital Central do Exército, além do clima quente do verão, a mudança do ph (grau de acidez) da pele também contribui para a disseminação da doença.

Ela conta que existem três tipos de contágio: inter-humano, que é quando uma pessoa transmite a micose para a outra, o de animais (por meio de cães e gatos que tenham a doença), além de terra e areia contaminadas.

A dermatologista Gabriela Capareli, no entanto, explica que, apesar do clima favorável para os fungos no verão, é possível adotar algumas medidas para prevenir a doença.

A médica diz que nesta estação é comum as pessoas frequentarem locais que as deixam mais expostas. No caso das piscinas públicas, o tratamento com o cloro pode eliminar os fungos que causam micose, mas eles podem permanecer nas bordas e em outros objetos de uso coletivo, como as cadeiras de sol, ou até mesmo no lava-pés.

Andar descalço em vestiários ou permanecer muito tempo com a roupa molhada podem ser outras situações que favorecem a contaminação pela doença.

Gabriela explica que os fungos se alimentam da queratina da pele, cabelos ou unhas, e causam uma reação inflamatória local.

Evitar o uso prolongado com água e sabão, secar muito bem as axilas, virilhas e entre os dedos dos pés também ajuda no combate da doença. “Outro cuidado importante é não compartilhar toalhas, roupas, escovas de cabelo e bonés, pois estes objetos podem transmitir doenças”, afirma a médica.

Também é aconselhável usar somente o seu material de manicure; usar o próprio material ao ir à manicure; não andar descalço em locais que sempre estão úmidos, como vestiários, saunas e lavapés de piscinas; evitar o contato prolongado com água e sabão e secar muito bem pés, axilas e virilha após o banho; não ficar com roupas molhadas por muito tempo; não usar calçados fechados por muito tempo; não compartilhar toalhas, roupas, escovas de cabelo ou bonés; evitar roupas muito quentes e justas; evitar o uso de cadeiras de praias de desconhecidos; não ficar na borda da piscina.

