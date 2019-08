O WhatsApp testou figurinhas animadas de terceiros na sua versão para internet

A rede de mensagens WhatsApp vai adicionar novas figuras animadas ao recurso de adesivos. Os desenvolvedores estão trabalhando nas atualizações para Android, iOS e para a versão Web, adicionando muitas melhorias e correções de bugs. De acordo com a reportagem do WABetaInfo, o aplicativo ainda está testando a novidade, que logo deve ser incluída no pacote de adesivos.

Nestes meses, o WhatsApp vem desenvolvendo muitas ferramentas. A última delas foi o recurso de “Ignore”, para evitar que os bate-papos arquivados sejam desarquivados quando novas mensagens chegam.

Agora, é a vez das figuras animadas chegarem como parte do pacote de adesivos. Também conhecidos como Stickers, estes foram lançados em outubro de 2018 para iOS e Android, e hoje oferece 13 conjuntos de adesivos, incluindo os pré-instalados.

Além disso, essa será uma opção diferente de um GIF. Embora os GIFs sejam reproduzidos apenas por sua duração e precisem ser tocados novamente para serem reproduzidos, os adesivos continuam animados sem a necessidade de reproduzi-los.

O site já havia anunciado há algum tempo essa atualização, porém, não passou de um teste que não recebeu continuidade. Dessa vez, ainda não se sabe quando o WhatsApp vai ativar o recurso, mas as apostas são para que ele logo esteja disponível. O WABetaInfo deu uma prévia do que está por vir e disse que “o recurso funciona muito bem e que também teremos o suporte para adesivos de terceiros”.

Alteração de nome

O Facebook comprou o Instagram por US$ 1 bilhão em 2012. Mais tarde, em 2014, a empresa também fez a aquisição do WhatsApp, desembolsando US$ 22 bilhões pelo aplicativo. Ter o controle dessas redes sociais, contudo, não parece ser suficiente para o Facebook. A gigante da tecnologia quer deixar claro para os consumidores que essas duas plataformas fazem parte do império de Mark Zuckerberg. Para isso, Instagram e WhatsApp vão mudar de nome.

Em entrevista ao The Information, o porta-voz da empresa, Bertie Thomson, afirmou que as duas plataformas passarão a se chamar “Instagram do Facebook” e “WhatsApp do Facebook”. “Nós queremos ser mais claros sobre os produtos e serviços que fazem parte do Facebook”, afirma Thomson.

Os novos nomes ficarão visíveis apenas na página de login e nas lojas de aplicativos, como Google Play e App Store.

Embora os estudos mostrem que a marca do Facebook foi prejudicada pelos escândalos de privacidade, o Instagram e o WhatsApp permaneceram ilesos. Duas pesquisas de 2018 realizadas pelo DuckDuckGo descobriram que mais da metade dos americanos não sabiam que Instagram e WhatsApp pertenciam ao Facebook.

