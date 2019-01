A seccional da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no Rio Grande do Sul empossou a sua diretoria para o triênio 2019-2022. Reeleito com 70% dos votos válidos, Ricardo Breier foi reconduzido ao cargo. O quadro se completa com o vice-presidente Jorge Luiz Fara, a secretária-geral Regina Guimarães, a secretária-geral adjunta Fabiana Barth e o tesoureiro André Sonntag.

