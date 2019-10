A seccional gaúcha da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) encaminhou um ofício à prefeitura de Porto Alegre, manifestando interesse em adotar o Largo dos Açorianos, no Centro Histórico. Se a “candidatura” for aprovada, durante um período de 12 meses a entidade ficará responsável por serviços de manutenção no local, mediante contrapartidas em divulgação institucional.