Esporte Obcecado pela Libertadores, Lucas Silva comemora chegada ao Grêmio

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

Volante chega para suprir carência no setor de meio do Grêmio Foto: Rádio Grenal Foto: Rádio Grenal

Lucas Silva foi o segundo reforço anunciado pelo Grêmio em 2019, visando a temporada 2020. Sem clube desde a metade do ano passado, o jogador chega para suprir uma necessidade de um setor que iniciou a temporada sem Matheus Henrique e ainda liberou Michel (Fortaleza) e Rômulo.

Aos 26 anos, Lucas Silva tem uma carreira conhecida. Campeão pelo Cruzeiro e negociado com pompas para o Real Madrid, o novo reforço do Grêmio procura um recomeço. No Grêmio, Lucas Silva fardará a 16 e admitiu ter escolhido o clube gaúcho pelo estilo de jogo e pela obsessão em Libertadores. Confira algumas falas do volante e um recado especial e exclusivo do atleta para torcida.

