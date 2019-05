Obra de reconstrução do Museu Nacional recebe corte de R$ 11,9 milhões

O museu nacional, destruído por um incêndio em setembro de 2018, terá um corte de aproximadamente 21% em sua verba inicial destinada à sua reconstrução. A informação foi apontada por um levantamento divulgado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes).

A verba inicial de R$ 55 milhões, que foi conquistada por meio de uma emenda coletiva da bancada do Rio na Câmara Federal, terá uma redução de cerca de R$ 12 milhões.

A redução das verbas estão ligadas ao contingenciamento feito pelo Ministério da Educação (MEC), no final de abril, que bloqueou o orçamento de 63 universidades e 38 instituições federais de ensino do país. Tal medida afeta a instituição pois quem mantém o controle sobre a administração do Museu Nacional é a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

As universidades federais tiveram R$ 2,2 bilhões bloqueados para uso, numero que representa algo em torno de 25% dos recursos para investimento e custeio de suas instalações e cursos no ano, sem contar o salário de servidores. Segundo dados da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior (Andifes), cerca de R$ 2,4 bilhões para investimentos em programas do ensino infantil ao médio foram bloqueados pelo MEC.

O corte, segundo o governo, foi aplicado sobre gastos não obrigatórios, como água e luz. Despesas obrigatórias, como assistência estudantil e pagamento de salários e aposentadorias, não foram afetadas.

A primeira fase da reconstrução deverá ser realizada até 2021.

