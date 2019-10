O quilômetro 8 da RS-118, em Sapucaia do Sul, vai demorar mais que o previsto para ter as obras da duplicação da rodovia finalizada. O contrato assinado com a construtora Premold, para a construção de três pontes sobre o Arroio Sapucaia, teve o prazo alterado. A previsão inicial era dezembro, agora será em maio de 2020.

