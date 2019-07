Obras de requalificação da avenida João Pessoa alteram trânsito na capital

Os serviços de requalificação asfáltica na av. João Pessoa iniciaram nesta terça-feira (16), e afetarão o trânsito. Em consequência das obras sofrem alterações o tráfego de parte da avenida Azenha, seguindo pela Av. João Pessoa até a Av. Venâncio Aires, no sentido bairro-centro. O fluxo do transporte coletivo foi direcionado para pista dos veículos e os tempos semafóricos foram reajustados. Informações adicionais são atualizadas no Twitter @EPTC_POA.

Os agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) já estão monitorando e orientando o trânsito na região.

O trabalho contemplará parte da da João Pessoa e todo o corredor de ônibus do trecho, recuperando cerca de três mil metros. A previsão para a conclusão dos serviços é até o próximo sábado (20).

Conforme o secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, o asfalto tem más condições em aproximadamente 80% da cidade e a prefeitura se esforça para corrigir o problema. “ Desde abril de 2018, foram realizados 3.687 serviços de tapa-buracos em 1.296 vias diferentes. Além disso, buscamos mais recursos e financiamentos para recuperação estrutural das ruas e avenidas”, afirma Rosário.

Horários

Conforme a Divisão de Conservação de Vias Urbanas (DCVU), os trabalhos serão realizados diariamente entre 11h e 17h. No período da noite, entre 22h e 5h, as equipes realizarão as obras de fresagem.

