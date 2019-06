Obras na ERS-118 devem ser retomadas na próxima semana

O Governo do Estado entrou em acordo com as empresas responsáveis pelas obras na ERS-118 para que os mesmos sejam retomados na próxima semana. As obras visão a duplicação da rodovia. Serão construídos três lotes de duplicação e construção de oito pontes e viadutos.

Até então os trabalhos estavam parados, e havia falta de recursos por parte do Tesouro. De acordo com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, as questões financeiras já foram resolvidas.

Até o momento foram investidos R$ 200 milhões na duplicação que fica entre o entroncamento com BR-116 em Sapucaia do Sul, e cruzamento com a BR-290 em Gravataí. São 21,5 quilômetros de obra.

Eduardo Leite, governador do Estado, espera que as obras estejam concluídas em um ano. Costella trabalha com um prazo maior, fim do ano de 2020.

