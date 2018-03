Ocergs/Sescoop faz homenagem ao Dia Internacional da Mulher e promove ciclo de palestras

“Temos muitas flores no parque”, começou o presidente do Sistema Ocergs/Sescoop, Vergílio Perius, na cerimônia de abertura do ciclo de palestras que apresentará histórias de mulheres do agronegócio. O evento seguirá ao decorrer deste dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher no estande da Ocergs, na Expodireto Cotrijal. O parque da feira, em Não-Me-Toque, possui diversos canteiros floridos, de ponta a ponta, e é por isso que as autoridades que abriram o evento fizeram a menção, referindo-se também as mulheres que passam pela Expodireto e trabalham no meio rural.

Na oportunidade, um comitê de 30 mulheres da Cotrijal seguirá durante esta quinta-feira (08) participando de palestras e debates sobre a participação da mulher no campo. A jornalista do Canal Rural, Kellen Severo, é a mediadora do evento, que vai durar até a tarde. A produtora rural Ubiraci Barbosa Ávila iniciou o ciclo de palestras abordando o tema “Mulher como protagonista no cooperativismo”.

Para o presidente da Cotrijal, Nei César Mânica a valorização da mulher no agro deve ser exaltada todos os dias. “As mulheres são como um elefante adormecido: não sabem a força que têm”, ressalta ele. Mânica fez ainda um agradecimento a todas conselheiras, diretoras e líderes que integram a sua equipe.

O secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo, diz que toda instituição ou empresa precisa de bons líderes e as mulheres possuem papel importante nesta jornada. “Cada vez mais encontramos mulheres protagonistas, elas são fortes e competentes”, afirma o secretário. (Marysol Cooper/ O Sul)

