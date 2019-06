Odair testa alternativas em primeiro jogo-treino do Inter em Atibaia

*Valéria Possamai

O Inter realizou o primeiro jogo-treino da temporada de treinamentos em Atibaia. Com escalação alternativa, Odair Hellmann deu oportunidade as peças do grupo. A partida terminou com vitória colorada por 2 a 0 sobre o Pouso Alegre. Rithely e Tréllez marcaram os gols.

Mais que a vitória, o jogo diante do time de Minas Gerais serviu para que o técnico colorado observasse o rendimento dos jogadores que praticamente não são titulares no time. Com a sequência do segundo semestre, onde a equipe terá pela frente a disputa de três competições, Odair testou novas possibilidades.

O repórter da Rádio Grenal, Bruno Flores, que acompanha a inter-temporada, direto de Atibaia, traz uma análise deste primeiro-jogo treino.

A formação inicial desta manhã teve: Danilo Fernandes; Bruno, Emerson Santos, Klaus e Eric; Rodrigo Lindoso, Patrick, Sarrafiore, Neilton, Pottker; Pedro Lucas. Entre as peças, vale o destaque para Eric. Com a saída de Iago, o lateral-esquerdo, assim como Leonardo Borges, da mesma posição, foram integrados ao profissional. E, já neste trabalho, teve a primeira oportunidade de mostrar trabalho ao “chefe”. O primeiro tempo terminou em 0 a 0, e na segunda etapa, o time veio com modificações. Danilo Fernandes; Dudu, Pedro Henrique, Leonardo e Heitor; Rithely, Zé Gabriel, Parede, José Aldo e Wellington Silva; Tréllez. Danilo Fernandes, que vem de um longo tempo de recuperação, atou durante todo o tempo. O goleiro sofreu uma lesão grave no ombro direito e não atua em uma partida oficial desde 2018. Sua última participação foi em 29 de julho, na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, no Campeonato Brasileiro. Tréllez, autor de um gols, também gera expectativa na comissão técnica. O centroavante, que chegou a ser alvo do Vasco, teve a presença assegurada em Porto Alegre, e deve receber chances no segundo semestre. Em entrevista, o executivo de futebol do colorado, Rodrigo Caetano, destacou que o colombiano “ é um centroavante de qualidades peculiares”. Neste sábado, o grupo de jogadores tem uma nova atividade semelhante. Desta vez, o adversário será o Atibaia. Este jogo-treino encerra a estadia dos colorados no interior de São Paulo. Os atletas seguirão a rotina de treinamentos na próxima semana, no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. Leia mais: Beira-Rio ganha cores do arco-íris em comemoração ao Dia do Orgulho LGBT

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: