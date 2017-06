Joesley Batista retorna ao Brasil e presta novo depoimento à Procuradoria

Empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS, divulgou um comunicado nessa terça-feira no qual informou que que voltou ao Brasil no domingo. Joesley estava no exterior desde que foi divulgada a informação de que ele e outros executivos do grupo fecharam acordo de delação premiada. No comunicado, Joesley diz que participou de reuniões na segunda-feira, em Brasília, e de encontros de trabalho nessa terça-feira, em São Paulo.