Oficina SuperLegal leva diversão ao I Fashion Outlet Novo Hamburgo

No próximo sábado (19), o I Fashion Outlet Novo Hamburgo promove no seu jardim principal, a Oficina SuperLegal para deixar as férias infantis ainda mais divertidas. A atividade direcionada às crianças proporcionará brincadeiras, músicas e a sensação do momento de criar a sua própria Slime para brincar. A oficina terá início às 17h30 e vai até as 19h.

A Slime é a nova febre entre o publico infantil, a reinvenção da geleca trás a novidade de realizar a própria mistura e estimular a criatividade com receitas de massas de diferentes texturas. Toda a brincadeira será conduzida pela Cia Lúdica de Entretenimento, com instrutores capacitados e movidos pela paixão de brincar e animar de forma lúdica.

A oficina SuperLegal tem a intenção de proporcionar bons momentos para toda a família. Os pais e responsáveis também podem aproveitar as áreas de convivência para, por exemplo, tomar um chimarrão enquanto os filhos se divertem. E o I Fashion Outlet não esquece dos animais de estimação: o empreendimento é pet friendly e os bichinhos também podem participar da diversão em família.

Serviço

Oficina SuperLegal/ I Fashion Outlet Novo Hamburgo – Rodovia BR-116 km 236/ 19 de janeiro/ das 17h30min até às 19h00

O evento é gratuito e permitido para crianças de 3 a 12 anos.

O acesso é realizado por ordem de chegada e distribuição de senhas. É obrigatória a presença dos pais ou responsáveis (maiores de 18 anos) no local até o término da sessão/ Tempo de permanência: Máximo de 20 minutos/ Capacidade: 20 crianças por sessão

