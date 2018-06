Oi anuncia renovação do patrocínio ao projeto olímpico da Sogipa visando Tóquio 2020

A Oi reforça a sua presença no Rio Grande do Sul com o anúncio da renovação de seu contrato com o Projeto Olímpico da Sogipa, fortalecendo uma parceria que já dura 13 anos – desde o primeiro título mundial do judoca João Derly, no Cairo. O novo contrato foi assinado hoje pelos presidentes da Oi, Eurico Teles e da Sogipa, Carlos Roberto Wüppel, na loja da Oi no shopping Praia de Belas, com a presença de atletas da equipe, entre eles Mayra Aguiar, bicampeã mundial e duas vezes medalhista olímpica, e Felipe Kitadai, medalha de bronze nos Jogos de Londres, em 2012. Também estiveram presentes o técnico Antônio Carlos Pereira, o “Kiko”, técnico da Sogipa e integrante da comissão técnica da Seleção Brasileira, parceiros, clientes e imprensa. A Oi patrocina o Projeto Olímpico da Sogipa por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Rio Grande do Sul, o Pró-Esporte/RS e investe no esporte sogipano desde 2005.

Com a renovação do apoio à Sogipa, a Oi reforça sua posição de incentivo ao esporte. A Oi apoia grandes eventos esportivos, equipes e atletas de diferentes modalidades como surfe e skate e eventos de cultura urbana. O incentivo da Oi a projetos esportivos é estratégico, pois reconhece a importância do esporte como ferramenta de transformação e interação entre as pessoas. “Com este patrocínio esportivo, acreditamos que o conjunto da marca Oi/Sogipa ganha vitalidade, visibilidade e fica ainda mais valorizada e reconhecida com um time de vencedores, que inspiram milhares de jovens. O nosso apoio a Sogipa vem para fortalecer o papel do esporte no desenvolvimento individual e social, contribuindo para construção de uma sociedade mais coletiva, inclusiva e transformadora”, afirma o presidente da companhia, Eurico Teles.

A Oi aposta no patrocínio ao esporte olímpico, já que a popularidade das modalidade praticadas na Sogipa, como judô, atletismo e ginástica rítmica, deve crescer muito por conta dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, motivando crianças e jovens a iniciar a prática esportiva. Entre os principais atletas do time Oi/Sogipa está Mayra Aguiar que é considerada a principal atleta de judô do Brasil na atualidade. Tem duas medalhas olímpicas (bronzes em 2012 e 2016) e cinco em Campeonatos Mundiais, incluindo dois ouros (2014 e 2017). Ano passado, recebeu o Prêmio Brasil Olímpico, do COB, como melhor atleta do pais na temporada considerando todas as modalidades individuais. É a atual líder do ranking mundial de sua categoria.

Outro destaque é Felipe Kitadai que participou de duas edições dos Jogos Olímpicos e conquistou medalha de bronze em Londres, em 2012. Também tem duas medalhas em Jogos Pan-Americanos: ouro em 2011 e prata em 2015. Já Almir Junior é atleta do salto triplo e chega ao ápice de sua carreira agora em 2018, quando conquistou medalha de prata no Campeonato Mundial de atletismo Indoor, disputado na Inglaterra. Também conquistou medalha de prata na etapa dos Estados Unidos da Liga Diamante. É considerado a principal aposta brasileira para medalha do atletismo nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. “Acreditamos que essa é uma parceria que traz benefícios a todas as partes envolvidas. Ao clube, porque cumpre a sua função social que é formar atletas e cidadãos, a Oi, porque une a sua marca a um projeto vencedor e de visibilidade, e aos atletas, que podem contar com melhor infraestrutura para treinar e competir. A prova dessa relação virtuosa é a sua perenidade. Afinal, Oi e Sogipa estão juntas há 13 anos, sempre com enorme sucesso”, observa Carlos Wüppel, presidente da Sogipa.

Oi expande investimentos no RS e cresce nos mercados de telefonia móvel e TV por assinatura

A Oi investiu mais de R$ 62,2 milhões no Rio Grande do Sul no primeiro trimestre de 2018, o que representa um crescimento de 3% em comparação ao mesmo período do ano passado. A operadora implantou no estado 5.766 novas portas para o serviço de banda larga fixa no período. Em 2017, a companhia aumentou em 166% o número de cidades com cobertura 4G em, alcançando 133 municípios no Estado com a tecnologia

O estado do RS é um mercado estratégico para a Oi, que conta com mais de 3,8 milhões de clientes no Varejo. Com uma base de mais de 1,18 milhão de clientes, a Oi é líder de mercado na telefonia fixa. Na telefonia móvel, a Oi é a operadora que mais cresceu no DDD 54, no primeiro trimestre de 2018, e conta com 2 milhões de clientes no estado. No mercado de banda larga a Oi conta com 479 mil clientes e 27% de market share.

Já a Oi TV é a operadora de TV por assinatura que registra o maior crescimento no mercado nos últimos 12 meses, segundo dados divulgados pela Anatel. No Rio Grande do Sul, o destaque foi a ascensão da Oi ao terceiro lugar em market share no estado, no mês de março, ultrapassando a concorrência. A Oi TV cresceu 1,3 pontos percentuais em share nos últimos 12 meses (março 18 x março 17) com a conquista de 15 mil novos clientes.

