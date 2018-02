Oi reforça cobertura móvel na Expodireto 2018

A Oi implantou um site 3G para reforço do sinal da móvel no parque de exposições da Expodireto Cotrijal 2018. O site, local onde fica a antena que realiza a transmissão do sinal do telefone celular, atenderá o grande fluxo de clientes da operadora durante a Expodireto, que será realizada entre os dias 5 a 9 de março, em Não-Me-Toque/RS. A Expodireto é uma das maiores feiras do agronegócio do país e conta com a presença de mais de quatrocentos expositores, que oferecem produtos e serviços na área de agronegócios.

A iniciativa de instalação do site 3G melhora a cobertura e a velocidade de download e upload para os clientes da Oi postarem fotos, vídeos e acessarem as redes sociais no evento que reúne mais de 240 mil visitantes e amplia a capacidade de cobertura/sinal 3G na região. A Oi quer oferecer a melhor experiência aos clientes com qualidade e por isso está reforçando sinal de rede móvel nos principais eventos do estado como a Expointer e no Acampamento Farroupilha. A Oi também é fornecedora do serviço de telefonia fixa aos setores administrativos e diretoria da Expodireto. A companhia também disponibiliza telefonia fixa, internet banda larga e comunicação de dados a todos os expositores interessados nos serviços da companhia, além de telefones públicos.

“Essa ampliação e reforço na cobertura móvel da Oi na Expodireto, local que terá grande concentração de pessoas e durante os 5 dias da feira, levará aos usuários da Oi mais capacidade e robustez para acomodar de maneira sustentável todo o crescente consumo de dados, em sua grande maioria proveniente da nossa rede móvel. A estratégia da companhia prevê o aumento de nossa participação no segmento de dados. Nesse sentido, esse reforço de rede é um passo importante para que a companhia possa atender ao mercado com um serviço de qualidade”, ressalta Luis Haroldo Iepsen, diretor de Operações da Oi na Região Sul.

No Rio Grande do Sul, a companhia investiu mais de R$ 208,1 milhões em 2017. Já foram mais de R$ 500 milhões investidos no Estado nos últimos três anos. A Oi implantou no estado 16 novos sites de telefonia móvel e ampliou e modernizou mais 38 sites. A operadora está priorizando investimentos na expansão e na manutenção da rede como uma das estratégias de seu plano de transformação operacional, que visa a qualidade do serviço oferecido aos clientes em todas as regiões. No Estado, a Oi conta com aproximadamente 4,5 milhões de clientes na telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga fixa e TV por assinatura, além de 158 mil hotspots da rede Oi Wifi.

