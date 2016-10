Oktoberfest temática é atração no próximo domingo em Porto Alegre

O clima animado com ótima comida, bebida farta, muita música e diversão da Oktoberfest, uma das festas populares mais celebradas no mundo, vai invadir Porto Alegre no próximo , dia 23 de outubro. O evento temático, que já é uma tradição no interior do Rio Grande do Sul, chega a Capital com a programação do Tô na Rua – Oktoberfest, das 10h às 20h, na Praça Daltro Filho e Rua Demétrio Ribeiro, no Centro.

Direto de Santa Cruz do Sul, as tradicionais bandinhas devem animar o público com apresentações em diversos momentos. Com decoração exclusiva, a ambientação promete ser um diferencial, assim como a competição de trajes típicos que tem como prêmio kits de cerveja Brahma a quem estiver melhor caracterizado. Foodktrucks com pratos da culinária alemã, bazar com 60 marcas autorais e 10 brechós e outros shows diversos também estão entre os atrativos.

Na gastronomia, vale destacar a participação do chef Zi Saldanha, um dos mentores do programa Hell’s Kitchen, que vai levar ao evento duas receitas típicas, o sanduíche de porco assado na cerveja dunkel e um schnitzel burger. Os Destemperados também participam do evento com o tradicional wurst, preparado pelo chef Alexandre Baggio. Também serão opções os food trucks Fritten Freud, Yellow Crepes Food Truck, Taco Pub, Maria & Fumaça, Olívia e Palito, Vintage Café Food Truck, Pueblo Food Truck, Ligeirin Sushi, Santo Negrinho e Miss. Boteco.

Música não vai faltar! Além das bandinhas tradicionais, as bandas Alpargatos, B.Kings, The Paradise Sessions, Hotel Cigano, Jonas Alves e Tobia Mazzotti, The Room Brothers e Bibiana Petek tocam no palco principal.

Mais que um projeto cultural de mobilização urbana e valorização dos espaços públicos da cidade, o Tô na Rua tem em seu DNA o cará social e irá doar 10% de toda a renda com serviços e produtos na Oktoberfest para o Lar Santo Antônio dos Excepcionais. O evento também irá receber doações no local. Uma tenda estará disponível para arrecadar fraldas geriátricas, brinquedos, roupas e kits de higiene pessoal durante a festa.

Programação

Dia 23 de outubro,

Das 10h às 20h

Praça Daltro Filho – Rua Demétrio Ribeiro (Centro)

Entrada Franca

10h Abertura

11h Bandinha Alemã

14h Bkings

15h The Room Brothers

16h Bandinha Alemã

17h Alpargatos

18h The Paradise Sessions

19h Bibiana Petek

